Об этом пишет Daily Saban.

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Что заявили в Ливии после атаки на российский корабль?

Президентский совет Ливии осудил удар по порту Бенгази, где находился российский корвет "Меркурий". Заявление от имени Рады подписал ее заместитель председателя Муса аль-Кони.

В документе говорится, что атака на порт и важный объект нанесла материальный ущерб и привела к ранениям среди гражданского населения. Ливийская сторона считает, что такие действия нарушают суверенитет страны и создают угрозу стабильности в регионе.

Эти атаки стали прямым нарушением суверенитета Ливии и угрозой безопасности и стабильности страны. Мы решительно осуждаем эти террористические акты– заявили в Президентской Раде.

Там также подчеркнули, что ни одно иностранное государство не должно использовать ливийскую территорию, территориальные воды или критическую инфраструктуру для операций, которые могут угрожать безопасности страны.

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Отдельно Рада возложила на Украину "полную ответственность" за атаку и назвала ее "объявлением войны Ливийскому государству".

Мы предупреждаем украинские власти о недопустимости превращения Ливии в арену для сведения счетов– говорится в заявлении.

Президентская Рада пообещала принять правовые и дипломатические меры на международном уровне. В частности, там планируют передать дело в Международный суд ООН, Совет Безопасности ООН и другие соответствующие организации.

Также Рада призвала созвать экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения атаки. Кроме того, она требует внести президента Украины Владимира Зеленского в список террористов.

Ливийская сторона также обратилась к ООН и международному сообществу с призывом провести "нейтральное и прозрачное международное расследование".

Что известно о атаке на российский корвет?

Владимир Зеленский заявил, что украинские силы поразили российский корвет "Меркурий" вблизи побережья Ливии. По его словам, для атаки использовали семь украинских морских дронов, которые потопили корабль, а также уничтожили военный вертолет Ка-27.

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Кроме того, украинские силы провели атаку на грузовое судно MV Angara, которое, по утверждению Зеленского, Россия использовала для перевозки оружия. Российская сторона не подтвердила потопление корвета, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал атаки на российские суда "очень опасной тенденцией".

По данным ливийских властей и местных СМИ, в ходе атаки на судно в порту Бенгази пострадали как минимум десять человек, среди которых были российские и ливийские члены экипажа. Восточная администрация Ливии заявила, что российский корабль остановился там для дозаправки и пополнения запасов во время возвращения в Россию.

В то же время Ливия остается разделенной между двумя центрами власти: признанным ООН правительством в Триполи на западе страны и администрацией на востоке, которую поддерживает военный командующий Халифа Хафтар, сотрудничающий с Россией. Именно на территории, контролируемой восточной администрацией, расположен порт Бенгази.