Как сообщил Владимир Зеленский на своем официальном телеграм-канале, к выполнению морской операции были привлечены военнослужащие Службы безопасности Украины и других подразделений Сил обороны. По его словам, военные тщательно спланировали каждый этап действий и полностью достигли поставленных целей.

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Уничтожение военных целей оккупантов

Для операции были задействованы ударные беспилотники отечественного производства, которые смогли преодолеть оборону врага в открытом море. Потопленный корабль оккупантов был введен в строй совсем недавно.

Несмотря на все попытки врага противодействовать, был потоплен российский корвет "Меркурий", и это один из самых новых их кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны в 2023 году. Вместе с корветом был уничтожен также и боевой вертолет Ка-27– подчеркнул Зеленский.

Второй подтвержденной целью украинских дронов стал вражеский сухогруз MV ANGARA. Российская армия регулярно задействовала это транспортное судно для логистики и перевозки партий оружия.

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Продолжаем операции в определенных акваториях. Отвечаем России на агрессию. Развиваем украинское вооружение– подытожил Зеленский.

Кадры поражения: смотрите видео

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинские морские дроны перехватили конвой российских судов, которые перевозили технику в Средиземное море.

Напомним, ранее мы писали о поражении российского ракетного корабля "Наро-Фоминск" в Финском заливе вблизи острова Гогланд.