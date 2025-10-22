WSJ пишет, что США сняли запреты на удары по России ракетами дальнего действия: Трамп говорит, что это фейк

Издание The Wall Street Journal писало, что администрация Дональда Трампа якобы упразднила ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, предоставленных западными союзниками для ударов по целям в глубине территории России. Однако Дональд Трамп опроверг утверждения журналистов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Wall Street Journal и сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Информацию о снятии ограничений на удары изданию предоставили американские чиновники.

Что писало WSJ о снятии ограничений на удары вглубь России западными ракетами?

В издании отметили, что непубличное решение США разрешить Киеву использовать дальнобойные западные ракеты для ударов вглубь территории России было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак передали от министра обороны Пита Хегсета к главнокомандующему Вооруженных сил США в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, который одновременно является командующим НАТО.

Это изменение совпало с инициативой Дональда Трампа в начале октября – усилить давление на Кремль, чтобы заставить его к переговорам о завершении войны, в частности путем возможного одобрения поставки Киеву американских ракет Tomahawk с дальностью более 1 600 километров. Впоследствии Трамп отказался от этой идеи,

– говорится в материале.

Американские чиновники отмечают, что ожидают дальнейшие украинские удары по России с использованием Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и имеют дальность более 290 километров.

США могут ограничивать использование этих ракет, поскольку они зависят от американских данных наведения.

В издании отмечают, что Украина 21 октября уже применила предоставленную Британией крылатую ракету Storm Shadow, чтобы поразить российский завод в Брянске, который производил взрывчатку и ракетное топливо.

"Возобновление использования Storm Shadow не является переломным фактором на поле боя – их дальность гораздо меньше, чем у Tomahawk, и ранее эти ракеты уже применялись против целей в России. Тем не менее они расширяют возможности Киева для ударов вглубь российской территории", – пишут журналисты.

В WSJ напомнили, что бывший президент США Джо Байден в конце своего срока разрешил Украине использовать Storm Shadow и американские ракеты ATACMS для ударов по целям в России. Но после возвращения Трампа к власти Пентагон ввел процедуру дополнительного согласования трансграничных ударов всеми ракетами, использующими американские данные наведения, включая Storm Shadow.

До недавнего времени окончательное решение принимал министр обороны США, и ни одного удара не было одобрено, пока полномочия не передали Европейскому командованию, подтвердили двое американских чиновников.

Украина также продолжает наносить удары вглубь России собственными беспилотниками и небольшим количеством отечественных ракет. Многие из них направлены на российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру.

На прошлой неделе Трамп выразил заинтересованность провести вторую встречу с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить завершение войны, однако переговоры между двумя правительствами быстро сорвались. Уже 21 октября Дональд Трамп заявил, что такая встреча была бы "пустой тратой времени".

Недавно США одобрили продажу Украине 3 350 ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) воздушного базирования с дальностью от 240 до 450 километров.

Администрация Байдена также предоставляла ракеты ATACMS с дальностью около 300 километров, но после возвращения Трампа в Белый дом их больше не применяли по территории России.

В Украине осталось немного таких ракет, и пока администрация Трампа не уточнила, пришлет ли новые, или позволит Европейскому командованию использовать имеющиеся.

Интересно, что The Wall Street Journal утверждает, что решение снять ограничения на удары вглубь РФ было принято еще до встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

Как отреагировал на материал издания Трамп?

Дональд Трамп после публикации материала WSJ написал в соцсети Truth Social, что информация в материале издания является фейковой.

Статья Wall Street Journal о том, что США одобрили разрешение Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия глубоко в России, является фейковой новостью!

– написал президент США.



Трамп отреагировал на материал WSJ / Скриншот с аккаунта президента США в Truth Social

В то же время американский лидер интересно заметил, что "США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они не поступали, и к тому, что Украина с ними делает". Ведь действительно, Storm Shadow, которые упоминались в материале, являются ракетами франко-британского производства, а США предоставляют только данные для наведения этого оружия.

Какова позиция США относительно ракет Tomahawk для Украины?