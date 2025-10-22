Соответствующее заявление он сделал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

К теме Россия снова выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной, – Reuters

Как генсек НАТО видит окончание войны в Украине?

Рютте отметил, что призыв Дональда Трампа простой по содержанию, но имеет ключевое значение для начала настоящих мирных переговоров.

Дональд Трамп в эти выходные высказался совершенно ясно – остановитесь там, где находитесь. Звучит просто, но, конечно, это именно то, что нужно,

– подчеркнул генсек.

В то же время глава Альянса подтвердил, что полностью разделяет позицию американского лидера. К тому же он добавил, что обсуждение продолжится сегодня, и он готов приложить все усилия – лично, как представитель НАТО, и вместе с командой – чтобы способствовать реализации этого видения.

Интересно! Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершить войну в Украине возможно только путем убеждения Путина в невозможности его победы на поле боя из-за сверхвысокой цены контроля над страной. Он отметил необходимость длительной военной поддержки Украины со стороны США и европейских союзников НАТО.

Что этому предшествовало?