Відповідну заяву він зробив під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.

Як генсек НАТО бачить закінчення війни в Україні?

Рютте наголосив, що заклик Дональда Трампа простий за змістом, але має ключове значення для початку справжніх мирних переговорів.

Дональд Трамп цими вихідними висловився абсолютно ясно – зупиніться там, де перебуваєте. Звучить просто, але, звичайно, це саме те, що потрібно,

– підкреслив генсек.

Водночас очільник Альянсу підтвердив, що цілковито поділяє позицію американського лідера. До того ж він додав, що обговорення продовжиться сьогодні, і він готовий докласти всіх зусиль – особисто, як представник НАТО, та разом із командою – аби сприяти реалізації цього бачення.

Цікаво! Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завершити війну в Україні можливо лише шляхом переконання Путіна у неможливості його перемоги на полі бою через надвисоку ціну контролю над країною. Він наголосив на необхідності тривалої військової підтримки України з боку США та європейських союзників НАТО.

Що цьому передувало?