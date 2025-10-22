Відповідну заяву він зробив під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.
До теми Росія знову висунула умови для мирної угоди з Україною, – Reuters
Як генсек НАТО бачить закінчення війни в Україні?
Рютте наголосив, що заклик Дональда Трампа простий за змістом, але має ключове значення для початку справжніх мирних переговорів.
Дональд Трамп цими вихідними висловився абсолютно ясно – зупиніться там, де перебуваєте. Звучить просто, але, звичайно, це саме те, що потрібно,
– підкреслив генсек.
Водночас очільник Альянсу підтвердив, що цілковито поділяє позицію американського лідера. До того ж він додав, що обговорення продовжиться сьогодні, і він готовий докласти всіх зусиль – особисто, як представник НАТО, та разом із командою – аби сприяти реалізації цього бачення.
Цікаво! Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завершити війну в Україні можливо лише шляхом переконання Путіна у неможливості його перемоги на полі бою через надвисоку ціну контролю над країною. Він наголосив на необхідності тривалої військової підтримки України з боку США та європейських союзників НАТО.
Що цьому передувало?
Росія відхилила пропозицію Трампа "негайно зупинити" бойові дії, посилаючись на "першопричини" конфлікту. Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров зазначив, що Вашингтон не повинен забувати про ці передумови війни.
Водночас у вівторок, 21 жовтня, європейські лідери – представники Великої Британії, Франції, Німеччини та ЄС – спільно з Україною опублікували заяву, в якій підтримали заклик президента США Дональда Трампа до припинення вогню на поточній лінії фронту.