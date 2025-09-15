Тыкающий пальцем в глаз НАТО, республиканец рассказал, как провокации Путина угрожают ему самому
- Конгрессмен Рик Кроуфорд заявил, что Владимир Путин провоцирует НАТО своими действиями, пытаясь вызвать реакцию Альянса.
- Кроуфорд поддерживает серьезные санкции против России, в частности отказ Европы от покупки российской нефти.
В США считают, что российский диктатор Владимир Путин провоцирует НАТО своими действиями. Учитывая это Европа должна дать сильный ответ на российские угрозы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова конгрессмена-республиканца Рика Кроуфорда, которого цитирует The Hill.
Что должно делать НАТО в противовес угрозам Путина?
Кроуфорд отметил, что Владимир Путин "тычет пальцем в глаз НАТО", пытаясь разозлить Альянс. Глава Кремля, вероятно, хочет, чтобы в Европе началась еще одна война.
Мы наблюдаем вторжение, возможно, в Польше и Румынии. Он тычет пальцем в глаз НАТО. Я не знаю, пытается ли он вызвать реакцию в соответствии со статьей 5, но он действительно ставит под угрозу свое положение,
– считает республиканец.
Рик Кроуфорд добавил, что действенным ответом на российские провокации могут быть серьезные ограничения. Так воздушные нападения на страны ЕС и НАТО "должны быть сигналом для Европейского Союза и других стран", что санкции нужно усиливать. В частности, Европа должна полностью отказаться от покупки российской нефти и таким образом "заставить Путина упасть на колени".
Напомним! Накануне такое мнение высказывал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что Европа должна объединиться в борьбе против врага и ввести более жесткие санкции. Трамп заявил, что не хочет, чтобы страны НАТО имели торговые отношения с Россией.
Напряженность между НАТО и Россией: что известно?
Отношения НАТО и России серьезно разрушились после того, как около 20 "Шахедов" залетели на территорию Польши. Тогда обломки обнаружили на территории нескольких польских воеводств, а один из дронов повредил жилой дом. Через несколько дней нарушили воздушное пространство Румынии.
В России, в свою очередь, цинично оправдали удар дронами. Вражеское минобороны отметило, что не планировалось бить по объектам на территории Польши.
Опасность страны НАТО также видели в проведении совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", начавшихся 12 сентября на территории Беларуси. Три страны в связи с этим даже закрыли воздушное пространство на границах.
Президент США впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины, что свидетельствует об усилении его позиции в отношении Москвы. Администрация президента США со временем может ввести более жесткие санкции против России, однако только тогда, когда Европа прекратит покупать российскую нефть.
Политический консультант Александр Антонюк в комментарии 24 Каналу рассказал, что гибридные угрозы со стороны России против стран НАТО уже продолжаются. Однако на полноценную полномасштабную агрессию против НАТО Россия, вероятно, не решится.