В США считают, что российский диктатор Владимир Путин провоцирует НАТО своими действиями. Учитывая это Европа должна дать сильный ответ на российские угрозы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова конгрессмена-республиканца Рика Кроуфорда, которого цитирует The Hill.

Что должно делать НАТО в противовес угрозам Путина?

Кроуфорд отметил, что Владимир Путин "тычет пальцем в глаз НАТО", пытаясь разозлить Альянс. Глава Кремля, вероятно, хочет, чтобы в Европе началась еще одна война.

Мы наблюдаем вторжение, возможно, в Польше и Румынии. Он тычет пальцем в глаз НАТО. Я не знаю, пытается ли он вызвать реакцию в соответствии со статьей 5, но он действительно ставит под угрозу свое положение,

– считает республиканец.

Рик Кроуфорд добавил, что действенным ответом на российские провокации могут быть серьезные ограничения. Так воздушные нападения на страны ЕС и НАТО "должны быть сигналом для Европейского Союза и других стран", что санкции нужно усиливать. В частности, Европа должна полностью отказаться от покупки российской нефти и таким образом "заставить Путина упасть на колени".

Напомним! Накануне такое мнение высказывал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что Европа должна объединиться в борьбе против врага и ввести более жесткие санкции. Трамп заявил, что не хочет, чтобы страны НАТО имели торговые отношения с Россией.

Напряженность между НАТО и Россией: что известно?