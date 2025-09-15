Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова конгрессмена-республиканца Рика Кроуфорда, которого цитирует The Hill.

Что должно делать НАТО в противовес угрозам Путина?

Кроуфорд отметил, что Владимир Путин "тычет пальцем в глаз НАТО", пытаясь разозлить Альянс. Глава Кремля, вероятно, хочет, чтобы в Европе началась еще одна война.

Мы наблюдаем вторжение, возможно, в Польше и Румынии. Он тычет пальцем в глаз НАТО. Я не знаю, пытается ли он вызвать реакцию в соответствии со статьей 5, но он действительно ставит под угрозу свое положение,

– считает республиканец.

Рик Кроуфорд добавил, что действенным ответом на российские провокации могут быть серьезные ограничения. Так воздушные нападения на страны ЕС и НАТО "должны быть сигналом для Европейского Союза и других стран", что санкции нужно усиливать. В частности, Европа должна полностью отказаться от покупки российской нефти и таким образом "заставить Путина упасть на колени".

Напомним! Накануне такое мнение высказывал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что Европа должна объединиться в борьбе против врага и ввести более жесткие санкции. Трамп заявил, что не хочет, чтобы страны НАТО имели торговые отношения с Россией.

