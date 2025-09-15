Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова конгрессмена-республиканца Рика Кроуфорда, которого цитирует The Hill.
Что должно делать НАТО в противовес угрозам Путина?
Кроуфорд отметил, что Владимир Путин "тычет пальцем в глаз НАТО", пытаясь разозлить Альянс. Глава Кремля, вероятно, хочет, чтобы в Европе началась еще одна война.
Мы наблюдаем вторжение, возможно, в Польше и Румынии. Он тычет пальцем в глаз НАТО. Я не знаю, пытается ли он вызвать реакцию в соответствии со статьей 5, но он действительно ставит под угрозу свое положение,
– считает республиканец.
Рик Кроуфорд добавил, что действенным ответом на российские провокации могут быть серьезные ограничения. Так воздушные нападения на страны ЕС и НАТО "должны быть сигналом для Европейского Союза и других стран", что санкции нужно усиливать. В частности, Европа должна полностью отказаться от покупки российской нефти и таким образом "заставить Путина упасть на колени".
Напомним! Накануне такое мнение высказывал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома отметил, что Европа должна объединиться в борьбе против врага и ввести более жесткие санкции. Трамп заявил, что не хочет, чтобы страны НАТО имели торговые отношения с Россией.
Напряженность между НАТО и Россией: что известно?
Отношения НАТО и России серьезно разрушились после того, как около 20 "Шахедов" залетели на территорию Польши. Тогда обломки обнаружили на территории нескольких польских воеводств, а один из дронов повредил жилой дом. Через несколько дней нарушили воздушное пространство Румынии.
В России, в свою очередь, цинично оправдали удар дронами. Вражеское минобороны отметило, что не планировалось бить по объектам на территории Польши.
Опасность страны НАТО также видели в проведении совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", начавшихся 12 сентября на территории Беларуси. Три страны в связи с этим даже закрыли воздушное пространство на границах.
Президент США впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины, что свидетельствует об усилении его позиции в отношении Москвы. Администрация президента США со временем может ввести более жесткие санкции против России, однако только тогда, когда Европа прекратит покупать российскую нефть.
Политический консультант Александр Антонюк в комментарии 24 Каналу рассказал, что гибридные угрозы со стороны России против стран НАТО уже продолжаются. Однако на полноценную полномасштабную агрессию против НАТО Россия, вероятно, не решится.