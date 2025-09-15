Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова конгресмена-республіканця Ріка Кроуфорда, якого цитує The Hill.

Що має робити НАТО на противагу погрозам Путіна?

Кроуфорд зазначив, що Володимир Путін "тикає пальцем в око НАТО", намагаючись розізлити Альянс. Очільник Кремля, ймовірно, хоче, щоб в Європі почалася ще одна війна.

Ми спостерігаємо вторгнення, можливо, в Польщі та Румунії. Він тикає пальцем в око НАТО. Я не знаю, чи намагається він викликати реакцію відповідно до статті 5, але він дійсно ставить під загрозу своє становище,

– вважає республіканець.

Рік Кроуфорд додав, що дієвою відповіддю на російські провокації можуть бути серйозні обмеження. Так повітряні напади на країни ЄС і НАТО "повинні бути сигналом для Європейського Союзу та інших країн", що санкції потрібно посилювати. Зокрема, Європа має повністю відмовитися від купівлі російської нафти й таким чином "змусити Путіна впасти на коліна".

Нагадаємо! Напередодні таку думку висловлював президент США Дональд Трамп. Очільник Білого дому зазначив, що Європа має об'єднатися в боротьбі проти ворога та ввести більш жорсткі санкції. Трамп заявив, що не хоче, аби країни НАТО мали торгівельні відносини з Росією.

Напруженість між НАТО та Росією: що відомо?