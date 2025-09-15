Тикає пальцем в око НАТО, – республіканець розповів, як провокації Путіна загрожують йому самому
- Конгресмен Рік Кроуфорд заявив, що Володимир Путін провокує НАТО своїми діями, намагаючись викликати реакцію Альянсу.
- Кроуфорд підтримує серйозні санкції проти Росії, зокрема відмову Європи від купівлі російської нафти.
У США вважають, що російський диктатор Володимир Путін провокує НАТО своїми діями. З огляду на це Європа має дати сильну відповідь на російські погрози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова конгресмена-республіканця Ріка Кроуфорда, якого цитує The Hill.
Що має робити НАТО на противагу погрозам Путіна?
Кроуфорд зазначив, що Володимир Путін "тикає пальцем в око НАТО", намагаючись розізлити Альянс. Очільник Кремля, ймовірно, хоче, щоб в Європі почалася ще одна війна.
Ми спостерігаємо вторгнення, можливо, в Польщі та Румунії. Він тикає пальцем в око НАТО. Я не знаю, чи намагається він викликати реакцію відповідно до статті 5, але він дійсно ставить під загрозу своє становище,
– вважає республіканець.
Рік Кроуфорд додав, що дієвою відповіддю на російські провокації можуть бути серйозні обмеження. Так повітряні напади на країни ЄС і НАТО "повинні бути сигналом для Європейського Союзу та інших країн", що санкції потрібно посилювати. Зокрема, Європа має повністю відмовитися від купівлі російської нафти й таким чином "змусити Путіна впасти на коліна".
Нагадаємо! Напередодні таку думку висловлював президент США Дональд Трамп. Очільник Білого дому зазначив, що Європа має об'єднатися в боротьбі проти ворога та ввести більш жорсткі санкції. Трамп заявив, що не хоче, аби країни НАТО мали торгівельні відносини з Росією.
Напруженість між НАТО та Росією: що відомо?
Стосунки НАТО та Росії серйозно зруйнувалися після того, як близько 20 "Шахедів" залетіли на територію Польщі. Тоді уламки виявили на території кількох польських воєводств, а один з дронів пошкодив житловий будинок. За кілька днів порушили повітряний простір Румунії.
У Росії, своєю чергою, цинічно виправдали удар дронами. Вороже міноборони зазначило, що не планувалося бити по об'єктах на території Польщі.
Небезпеку країни НАТО також вбачали в проведенні спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025", що почалися 12 вересня на території Білорусі. Три країни у зв'язку з цим навіть закрили повітряний простір на кордонах.
Президент США вперше назвав Росію агресором у війні проти України, що свідчить про посилення його позиції щодо Москви. Адміністрація президента США з часом може запровадити жорсткіші санкції проти Росії, однак лише тоді, коли Європа припинить купувати російську нафту.
Політичний консультант Олександр Антонюк у коментарі 24 Каналу розповів, що гібридні загрози з боку Росії проти країн НАТО вже тривають. Проте на повноцінну повномасштабну агресію проти НАТО Росія, ймовірно, не наважиться.