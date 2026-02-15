НАТО выиграет войну, если Россия нападет сейчас, Рютте
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс одержал бы победу в случае нападения России сейчас.
- Рютте подчеркнул важность сохранения военного превосходства НАТО в будущем.
Сейчас страны НАТО достаточно сильны, чтобы Россия не решилась на нападение. Альянс работает над тем, чтобы сохранить военное преимущество и в последующие годы.
Об этом в субботу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет издание Reuters.
Имеет ли НАТО достаточно сил, чтобы отразить наступление России сейчас?
Генсек отметил, что в случае противостояния с Россией сегодня Альянс точно одержал бы победу.
Кроме того, он подчеркнул необходимость поддерживать такое военное преимущество и в будущем, чтобы и через несколько лет ситуация оставалась в пользу стран НАТО.
Мы выиграем любую битву с Россией, если они нападут на нас сейчас, и мы должны убедиться, что через два, четыре, шесть лет ситуация останется такой же,
– сказал генсек.
Россия планирует атаковать страны Альянса: что известно?
Россия усилила агрессию в Европе, в частности осуществляет диверсионные акты. По словам полковника США в отставке Джона Свита, такими действиями Кремль показывает готовность и в дальнейшем давить на европейские страны и угрожать им военным нападением.
Эстонская разведка утверждает, что Россия планирует увеличить численность войск вдоль восточного фланга НАТО, но не имеет возможности для атаки в 2026 году.
На Западе убеждены, что Россия может быть готова к войне со странами НАТО в ближайшие 5 лет.