Об этом в субботу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет издание Reuters.

Смотрите также Это сумасшедшее поведение: Рютте в Мюнхене указал на мизерные достижения России и огромные потери

Имеет ли НАТО достаточно сил, чтобы отразить наступление России сейчас?

Генсек отметил, что в случае противостояния с Россией сегодня Альянс точно одержал бы победу.

Кроме того, он подчеркнул необходимость поддерживать такое военное преимущество и в будущем, чтобы и через несколько лет ситуация оставалась в пользу стран НАТО.

Мы выиграем любую битву с Россией, если они нападут на нас сейчас, и мы должны убедиться, что через два, четыре, шесть лет ситуация останется такой же,

– сказал генсек.

Россия планирует атаковать страны Альянса: что известно?