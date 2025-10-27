Время избавиться от "сладкой иллюзии": Туск предупредил, что Россия может нанести удар по Лондону

Дональд Туск предостерег, что в случае нападения России на любую страну НАТО Великобритания также окажется в "зоне риска". Он раскритиковал равнодушие британцев к вопросам безопасности и подчеркнул, что российская агрессия – это глобальная угроза, которая касается всех.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время интервью The Times отметил, что британцам пора избавиться от "сладкой иллюзии" безопасности, пишет 24 Канал.

Почему Лондону стоит волноваться?

Дональд Туск признается, что был "шокирован" равнодушием Великобритании к вопросам национальной безопасности, ведь он видит опасность для Лондона со стороны России. В то же время Туск посоветовал британцам развеять иллюзии безопасности из-за угрозы конфликта между НАТО и Россией.

Он вспомнил, как после визита премьера Великобритании Кира Стармера в Киев, вероятно, российские спецслужбы подожгли дом чиновника. Польского премьера поразило, что в Британии никто не был шокирован этим случаем – мол, реакция была такая, будто речь шла о футбольном матче "Арсенал-Ливерпуль". Однако, если россияне способны на подобное – они способны на все.

Туск предупредил, что в случае размещения Россией новых гиперзвуковых ракет "Орешник" в Беларуси или Калининграде, Кремль может нанести ядерный удар дальностью до 3 200 километров. Этого расстояния достаточно, чтобы поразить любую европейскую столицу, включая Лондон. По его словам, угроза имеет глобальный и универсальный характер, в основном из-за технологических факторов.

Мы все уже находимся под массированной кибератакой. В Польше они готовы уничтожать инфраструктуру – железной дороги, больницы. Это может быть очень болезненно,

– заявил Туск.

Польский премьер призвал перестать жить в иллюзии, будто это "не ваша война" и отбросить мысль, что удаленность защищает от угрозы.

Какие заявления делал ранее Дональд Туск?