Премьер-министр Польши Дональд Туск во время интервью The Times отметил, что британцам пора избавиться от "сладкой иллюзии" безопасности, пишет 24 Канал.
Почему Лондону стоит волноваться?
Дональд Туск признается, что был "шокирован" равнодушием Великобритании к вопросам национальной безопасности, ведь он видит опасность для Лондона со стороны России. В то же время Туск посоветовал британцам развеять иллюзии безопасности из-за угрозы конфликта между НАТО и Россией.
Он вспомнил, как после визита премьера Великобритании Кира Стармера в Киев, вероятно, российские спецслужбы подожгли дом чиновника. Польского премьера поразило, что в Британии никто не был шокирован этим случаем – мол, реакция была такая, будто речь шла о футбольном матче "Арсенал-Ливерпуль". Однако, если россияне способны на подобное – они способны на все.
Туск предупредил, что в случае размещения Россией новых гиперзвуковых ракет "Орешник" в Беларуси или Калининграде, Кремль может нанести ядерный удар дальностью до 3 200 километров. Этого расстояния достаточно, чтобы поразить любую европейскую столицу, включая Лондон. По его словам, угроза имеет глобальный и универсальный характер, в основном из-за технологических факторов.
Мы все уже находимся под массированной кибератакой. В Польше они готовы уничтожать инфраструктуру – железной дороги, больницы. Это может быть очень болезненно,
– заявил Туск.
Польский премьер призвал перестать жить в иллюзии, будто это "не ваша война" и отбросить мысль, что удаленность защищает от угрозы.
Какие заявления делал ранее Дональд Туск?
Премьер Польши заявил, что Украина имеет право бить по российским объектам, которые расположены в Европе. Об этом он сказал после решения суда, который отказался экстрадировать украинского водолаза, которого обвиняют в подрыве газопроводов "Северные потоки".
Польский политик предостерег, что внутренние трудности России делают Путина "еще более агрессивным", а сам Туск сомневается в стабильности нового подхода Дональда Трампа к Москве.
Дональд Туск отметил, что без финансовой поддержки Украина не сможет победить в войне против России. Также он добавил, что источников финансирования немного и считает справедливым использовать заблокированные российские активы в пользу обороны и восстановления Украины.