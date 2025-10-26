Однако, по словам премьер-министра Польши, Москва несет серьезные экономические потери. С несколькими заявлениями об Украине выступил Дональд Туск в интервью The Times, передает 24 Канал.

Что сказал Туск об ударах Украины?

Премьер Польши Туск заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям, связанных с Россией, в Европе. Эту позицию он высказал после решения суда в Варшаве, который отказался экстрадировать украинского водолаза, обвиненного Германией в подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

У меня нет сомнений, что Украина сохранится как независимое государство. Теперь главный вопрос – сколько будет жертв. Зеленский сказал мне, что надеется: война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года,

– сообщил польский премьер.

Туск также отметил, что полномасштабная война подрывает российскую экономику, которая "не имеет шансов на долгосрочное выживание" и сталкивается с "драматическими проблемами" из-за новых санкций США.

Польский политик также предостерег, что внутренние проблемы в России делают Владимира Путина "еще более агрессивным". К тому же Туск сомневается в стабильности нового подхода Дональда Трампа к Москве.

Кроме того, после встречи "коалиции решительных" европейские лидеры надеются, что до Рождества смогут согласовать решение о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам.

Недавние санкции против России: что известно?