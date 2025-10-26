Проте, за словами прем'єр-міністра Польщі, Москва зазнає серйозних економічних втрат. З кількома заявами про Україну виступив Дональд Туск в інтерв'ю The Times, передає 24 Канал.

Дивіться також Ніщо інше не зупинить Путіна, – британський полковник назвав головну умову для перемир'я

Що сказав Туск про удари України?

Прем'єр Польщі Туск заявив, що Україна має право завдавати ударів по цілях, пов'язаних із Росією, у Європі. Цю позицію він висловив після рішення суду у Варшаві, який відмовився екстрадувати українського водолаза, звинуваченого Німеччиною у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

У мене немає сумнівів, що Україна збережеться як незалежна держава. Тепер головне питання – скільки буде жертв. Зеленський сказав мені, що сподівається: війна не триватиме десять років, але Україна готова битися ще два-три роки,

– повідомив польський прем'єр.

Туск також наголосив, що повномасштабна війна підриває російську економіку, яка "не має шансів на довгострокове виживання" і стикається з "драматичними проблемами" через нові санкції США.

Польський політик також застеріг, що внутрішні проблеми в Росії роблять Володимира Путіна "ще агресивнішим". До того ж Туск сумнівається у стабільності нового підходу Дональда Трампа до Москви.

Крім того, після зустрічі "коаліції рішучих" європейські лідери сподіваються, що до Різдва зможуть погодити рішення щодо надання Україні доступу до заморожених російських активів.

Нещодавні санкції проти Росії: що відомо?