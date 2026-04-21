Риски есть: какой страх Лукашенко выдала военная активность в стране
- Александр Лукашенко осознает риски для Беларуси в случае ее участия в войне, но Россия пытается подтолкнуть страну к действиям против Украины.
- Белорусская военная активность возле украинской границы может заставить Украину растянуть свои оборонительные силы, а риски для белорусских нефтеперерабатывающих заводов растут.
Сейчас наблюдается активность белорусский войск возле украинской границы. Россия пытается подталкивать Беларусь втянуться в войну против Украины.
Политолог Игорь Чаленко озвучил 24 Каналу мнение, что Александр Лукашенко осознает последствия для Минска в случае его непосредственного участия в войне, поэтому сопротивляется. Однако риски со стороны Беларуси все-таки есть.
Читайте также Отчаянный шаг Путина: что задумал Кремль в отношении Лукашенко и реально ли наступление из Беларуси
Чем рискует Лукашенко?
Игорь Чаленко отметил, что чем больше Беларусь показывает активность на своей территории, тем больше аргументации для того, чтобы растягивать украинские Силы обороны, увеличивая акцент на северной границе. Благодаря достижениям оборонно-промышленного комплекса Украины мы можем покрывать всю белорусскую территорию.
Очевидно, Минск осознает риски. В частности, если Беларусь еще больше будет участвовать в бойне против Украины, то есть опасность для двух нефтеперерабатывающих заводов "Нафтан" и "Мозырь". Однако Россия и дальше подталкивает Лукашенко к войне.
Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса. Это происходит каждый год. Однако они начались с 2021 года. Впоследствии Беларусь и Россия проводили совместные учения.
Поэтому в этой ситуации тоже риски присутствуют. С каждым годом соответствующая мобилизация офицеров запаса осуществляется с большими масштабами, а последние три года количество мобилизованных скрыто служебным приложением к соответствующему указу,
– сказал политолог.
По его словам, россияне размещают в Беларуси "Орешник", чтобы пугать Европу. Это демонстрация, что это будет максимально защищенная территория для того, чтобы использовать ее для дальнейших наступательных действий. Однако неизвестно, в какой конкретной военной операции. Лукашенко сопротивляется этому как может, однако с каждым годом это все труднее делать.
Что известно об угрозе со стороны Беларуси?
1 апреля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне. По его словам, войско должно быть способным противостоять "любым вызовам". В то же время он цинично объявил, что Беларусь "не хочет воевать и настроена максимально против агрессии".
Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь готовит артиллерийские позиции у границы с Украиной. Разведка располагает информацией, что в приграничных районах Беларуси продолжается развитие дорожной инфраструктуры в направлении нашего государства. Президент Украины подчеркнул, что Россия может снова пытаться втянуть Беларусь в войну.
Александр Лукашенко подписал указ о мобилизации офицеров запаса в Беларуси. Стоит напомнить, что с начала полномасштабной войны в стране не впервые объявляют призыв офицеров запаса на службу. Такое происходило и до 2022 года, однако не так часто.