В России боятся улучшения отношений США и Украины из-за подписания соглашения о недрах, – WP

Кремль считает, что после подписания соглашения о недрах США станут более благосклонны к Украине. В Москве особенно обеспокоены тональностью новых заявлений Вашингтона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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В России боятся, что Трамп не будет защищать их интересы

Как пишут журналисты, за первые месяцы президентства Дональда Трампа американский лидер скорее выступал на стороне России, осуществляя давление на Украину. Тогда как сейчас риторика Вашингтона заметно изменилась, Трамп и его окружение стали ближе к Украине.

Российские чиновники критикуют соглашение об украинских ресурсах и создании инвестиционного фонда. В Москве говорят, что его подписание является очередной попыткой "колонизации Украины", а мирный договор на условиях России теперь может не состояться.

Это соглашение ухудшает положение России. Устранена одна из ключевых причин напряженности между Трампом и Зеленским,

– сказал российский политолог Сергей Марков.

Хотя в подписанном соглашении и нет конкретных гарантий безопасности для Украины, однако по словам Маркова США все равно "берут на себя определенные обязательства по защите Украины, становясь ее фактическим владельцем".

Российская элита обеспокоена, что потеряет преимущество в переговорах о мире. Чиновники опасаются, что это может затянуть войну и создать в еще больше экономических проблем России.

Также в последнее время Соединенные Штаты давят на Владимира Путина. От него сейчас ожидают определенных уступок.

Он понимает, что ему нужно быть более склонным к сотрудничеству. В противном случае законопроект, предложенный Грэмом (о введении 500% пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российскую нефть – 24 Канал), станет серьезным ударом,

– отметил собеседник издания.

К слову, в России начались споры относительно того, нужно ли Кремлю идти на уступки США или же продолжать войну, пока российская армия несколько превосходит украинскую.

Сергей Марков говорит, что после подписания ресурсного соглашения Россия, скорее всего, продолжит боевые действия, чтобы на поле боя добиться более выгодных условий мира. В то же время нежелание Путина договариваться о мире может наоборот заставить новую власть США в полной мере возобновить военную помощь Украине.