Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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У Росії бояться, що Трамп не буде захищати їхні інтереси

Як пишуть журналісти, за перші місяці президентства Дональда Трампа американський лідер скоріше виступав на боці Росії, здійснюючи тиск на Україну. Тоді як зараз риторика Вашингтона помітно змінилася, Трамп і його оточення стали ближчими до України.

Російські посадовці критикують угоду про українські ресурси та створення інвестиційного фонду. У Москві кажуть, що її підписання є черговою спробою "колонізації України", а мирний договір на умовах Росії тепер може не відбутися.

Ця угода погіршує становище Росії. Усунуто одну з ключових причин напруженості між Трампом і Зеленським,

– сказав російський політолог Сергій Марков.

Хоча в підписаній угоді й немає конкретних гарантій безпеки для України, однак за словами Маркова США все одно "беруть на себе певні зобов'язання щодо захисту України, стаючи її фактичним власником".

Російська еліта стурбована, що втратить перевагу в переговорах про мир. Посадовці побоюються, що це може затягнути війну та створити в ще більше економічних проблем Росії.

Також останнім часом Сполучені Штати тиснуть на Владіміра Путіна. Від нього зараз очікують певних поступок.

Він розуміє, що йому потрібно бути більш схильним до співпраці. В іншому разі законопроєкт, запропонований Гремом (про введення 500% мита на імпорт у США товарів із країн, які купують російську нафту – 24 Канал), стане серйозним ударом,

– зазначив співрозмовник видання.

До слова, в Росії почалися суперечки щодо того, чи потрібно Кремлю йти на поступки США або ж чи продовжувати війну, поки російська армія дещо переважає українську.

Сергій Марков говорить, що після підписання ресурсної угоди Росія, наімовірніше, продовжить бойові дії, щоб на полі бою домогтися вигідніших умов миру. Водночас небажання Путіна домовлятися про мир може навпаки змусити нову владу США повною мірою відновити військову допомогу Україні.