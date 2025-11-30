Уиткофф и Кушнер сразу после переговоров с Украиной вылетают в Москву, – WSJ

Украинская и американская делегации встретились в Майами 30 ноября для обсуждения дальнейших шагов установления длительного и справедливого мира в Украине. Уже по завершению переговоров представители США отправятся в Россию.

Там, очевидно, состоится ряд консультаций с российскими дипломатами по мирным инициативам. Об этом информирует WSJ, передает 24 Канал.

Актуально В Майами обсуждают график выборов в Украине и план "обмена территориями", – WSJ

Какие планы американской делегации?

По словам высокопоставленного представителя администрации, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер после завершения переговоров с украинской делегацией в Майами планируют отправиться в Москву.

Там они, вероятно, проведут встречу и соответствующие консультации по мирному урегулированию войны с российской стороной.

Обратите внимание! По данным The Wall Street Journal, во время переговоров стороны поднимали вопрос о проведении выборов в Украине, возможных территориальных обменах между Украиной и Россией.

Что известно о мирных переговорах в Майами?