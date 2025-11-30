Уиткофф и Кушнер сразу после переговоров с Украиной вылетают в Москву, – WSJ
- Представители делегации США планируют отправиться в Москву.
- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вероятно, ближайшее время проведут консультации с Россией.
Украинская и американская делегации встретились в Майами 30 ноября для обсуждения дальнейших шагов установления длительного и справедливого мира в Украине. Уже по завершению переговоров представители США отправятся в Россию.
Там, очевидно, состоится ряд консультаций с российскими дипломатами по мирным инициативам. Об этом информирует WSJ, передает 24 Канал.
Какие планы американской делегации?
По словам высокопоставленного представителя администрации, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер после завершения переговоров с украинской делегацией в Майами планируют отправиться в Москву.
Там они, вероятно, проведут встречу и соответствующие консультации по мирному урегулированию войны с российской стороной.
Обратите внимание! По данным The Wall Street Journal, во время переговоров стороны поднимали вопрос о проведении выборов в Украине, возможных территориальных обменах между Украиной и Россией.
Что известно о мирных переговорах в Майами?
Встреча делегаций Украины и США проходит в гольф-клубе Стива Виткоффа Shell Bay.
Перед началом встречи госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Украина останется суверенной и независимой, подчеркнув приверженность Вашингтона поддержке территориальной целостности и безопасности Киева.
Первая часть переговоров длилась почти два часа. Специальный представитель США Стив Виткофф охарактеризовал ее как "позитивную". В дальнейшем обсуждение перевели в закрытый для СМИ формат.
Украинский дипломат Сергей Кислица высказался чрезвычайно тепло о ходе переговоров. Он отметил, что атмосфера способствовала конструктивному диалогу и дальнейшему прогрессу.