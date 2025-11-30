30 листопада, 20:29
Віткофф і Кушнер одразу після перемовин з Україною вилітають у Москву, – WSJ
Основні тези
- Представники делегації США планують вирушити до Москви.
- Стів Віткофф та Джаред Кушнер, ймовірно, найближчим часом проведуть консультації з Росією.
Українська та американська делегації зустрілися у Маямі 30 листопада для обговорення подальших кроків встановлення тривалого й справедливого миру в Україні. Вже по завершенню переговорів представники США вирушать до Росії.
Про це інформує WSJ, передає 24 Канал.
Актуально У Маямі обговорюють графік виборів в Україні та план "обміну територіями", – WSJ
Які плани американської делегації?
За словами високопоставленого представника адміністрації, спецпосланець американського президента Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер після завершення перемовин з українською делегацією у Маямі планують вирушити до Москви.
Там вони, імовірно, проведуть зустріч та відповідні консультації щодо мирного врегулювання війни з російською стороною.