Переговоры Рубио и Виткоффа в Париже: на чем будет настаивать Европа, и что это будет означать для Киева

В Париже в четверг, 17 апреля, пройдут переговоры спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря США Марко Рубио с европейскими коллегами.

Политики, в частности, обсудят вопросы войны в Украине и давления на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что будут обсуждать стороны

ВВС пишет, что переговоры в Париже, которые состоятся уже сегодня, является самым высоким уровнем взаимодействия относительно войны России против Украины с февраля 2025 года. В обсуждениях, в частности, примет участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

В материале напоминают, что в течение последних месяцев Вашингтон в значительной степени не демонстрировал заинтересованности в диалоге со своими европейскими партнерами. Эта встреча, как пишут журналисты, важна уже только тем, что она происходит.

Кроме того, в рамках своего визита Стив Уиткофф и Марко Рубио также проведут встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его командой. После этого госсекретарь США проведет переговоры с Лемми, а также его французскими и немецкими коллегами.

В этих обсуждениях с участием Рубио примут участие также европейские советники по национальной безопасности. В Государственном департаменте США заявили, что основной темой переговоров во Франции будет прекращение боевых действий в Украине.

По словам европейских дипломатов, они будут призывать США усилить давление на Москву, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня. Один из европейских чиновников заявил, что они хотят, чтобы США применили к России "больше кнута".

Напомним, ранее пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в пресс-релизе подтвердила, что госсекретарь Марко Рубио и Стив Уиткофф поедут в Париж, и будут находиться там с 16 по 18 апреля для переговоров с европейскими коллегами.