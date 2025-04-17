Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Марко Рубио выполняет государственную политику Госдепартамента. А Стив Уиткофф – полностью внеинституциональное лицо. Ему разрешено гораздо больше.

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Чего ожидать от этого визита

Как отметил Рыбачук, Макрон – неформальный лидер усилий объединенной Европы. Он фактически проталкивает идею, чтобы европейцы разместили военный контингент в Украине. Также именно Макрон одним из первых предоставлял нашему государству новые виды вооружения.

Позиция европейцев сейчас не является обнадеживающей для Путина. Там не хотят снимать санкции с страны-агрессора и перестать поддерживать Украину.

Уиткофф сколько раз ездил к Путину. Но без участия Европы и Украины этот узел не развяжешь. Поэтому Уиткофф попытается наедине привести аргументы, чтобы смягчить позицию Европы. Я думаю, что он не достигнет успеха в этом,

– отметил Рыбачук.

Напомним, недавно на встрече "Рамштайн" союзники объявили о новой помощи для Украины. Ее уже назвали рекордной, ведь сумма превышает 21 миллиард евро.