Уиткофф потребует от Путина забыть о демилитаризации Украины, – Bloomberg
- Специальный посланник президента США Стив Уиткофф потребует от Владимира Путина отказаться от идеи демилитаризации Украины и признать право Украины иметь собственную армию.
- Администрация Трампа стремится к тому, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС, которая перейдет под контроль США для поставки энергии обеим сторонам.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф потребует от Владимира Путина фактически отказаться от идеи "демилитаризации Украины".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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О чем Уиткофф будет говорить с Путиным
По данным источников Bloomberg, США потребуют, чтобы Россия признала право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Ожидается, что Стив Виткофф поднимет этот вопрос во время следующей встречи с Владимиром Путиным.
Согласиться на то, чтобы Киев имел должным образом вооруженную и укомплектованную армию, как того требуют Украина и ее европейские союзники, означало бы для Путина отказ от цели демилитаризации Украины – одной из его основных задекларированных целей войны,
– говорится в материале.
По словам журналистов, это свидетельствует о том, что администрация Трампа стремится к некоторым уступкам от Кремля, а также от Украины, пытаясь закончить войну.
Администрация Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС, которую она захватила в начале полномасштабного вторжения. По словам источников, после этого станция перейдет под контроль США для поставок энергии обеим сторонам. В то же время, отмечается, что детали плана еще не завершены и могут быть изменены.
Напомним, по данным СМИ, Стив Виткофф может встретиться с Владимиром Путиным уже в пятницу, 25 апреля. Это уже будет четвертая встреча специального посланника Трампа с главой Кремля.