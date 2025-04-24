Уиткофф потребует от Путина забыть о демилитаризации Украины, – Bloomberg

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф потребует от Владимира Путина фактически отказаться от идеи "демилитаризации Украины".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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О чем Уиткофф будет говорить с Путиным

По данным источников Bloomberg, США потребуют, чтобы Россия признала право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ожидается, что Стив Виткофф поднимет этот вопрос во время следующей встречи с Владимиром Путиным.

Согласиться на то, чтобы Киев имел должным образом вооруженную и укомплектованную армию, как того требуют Украина и ее европейские союзники, означало бы для Путина отказ от цели демилитаризации Украины – одной из его основных задекларированных целей войны,

– говорится в материале.

По словам журналистов, это свидетельствует о том, что администрация Трампа стремится к некоторым уступкам от Кремля, а также от Украины, пытаясь закончить войну.

Администрация Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС, которую она захватила в начале полномасштабного вторжения. По словам источников, после этого станция перейдет под контроль США для поставок энергии обеим сторонам. В то же время, отмечается, что детали плана еще не завершены и могут быть изменены.

Напомним, по данным СМИ, Стив Виткофф может встретиться с Владимиром Путиным уже в пятницу, 25 апреля. Это уже будет четвертая встреча специального посланника Трампа с главой Кремля.