WSJ раскрыло, что Уиткофф советовал Зеленскому просить у Трампа вместо "Томагавков"

В октябре Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Украинский лидер надеялся получить от Дональда Трампа согласие на передачу Киеву дальнобойных "Томагавков". Однако этого не произошло.

Украине нужны были ракеты Tomahawk, чтобы вывести из строя российские НПЗ и заставить Москву пойти на переговоры на более выгодных условиях. Впрочем, для администрации США это оказалось недостаточным аргументом, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Какой совет Уиткофф дал Зеленскому?

Как пишет издание, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф посоветовал украинским чиновникам не зацикливаться на горстке ракет, которые якобы не способны ничего изменить в войне с Россией. Американский чиновник предложил украинцам попросить у президента США вместо ракет десятилетнее освобождение от тарифов. Он заявил, что, это, мол, значительно усилит украинскую экономику.

В комментарии The Wall Street Journal Уиткофф хвастался, что занимается заключением соглашений, а потому постоянно предлагает новые идеи.

Обратите внимание! Стив Уиткофф известен своими пророссийскими заявлениями и дружественным отношением к Владимиру Путину. Он продвигает интересы Кремля в администрации США. В частности, об этом свидетельствует недавно обнародованная запись разговора американца с советником диктатора Юрием Ушаковым. Уиткофф инструктирует россиян, как завоевать расположение Дональда Трампа.

Что известно об отказе Трампа передать Украине Tomahawk?