"Больше не могут скрывать": какие планы Путина провалились и что будет дальше – интервью полковника Британии

В России забили тревогу из-за украинских беспилотников. Бывший министр обороны России заявил, что ни один российский регион больше не будет в безопасности из-за развития украинского производства дронов. Такое заявление является крайне важным, ведь означает, что дела России на оперативном уровне плохи, и они не могут больше это скрывать. Поэтому, по сути, соратник Владимира Путина откровенно "слил" провалы России.

Полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрэм в интервью 24 Каналу проанализировал ситуацию в России, когда война вышла из-под контроля Путина и что будет дальше.

Какие два провала Путина "слил" Шойгу?

Бывший министр обороны и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил, что расширение и развитие украинского производства беспилотников означает, что ни один российский регион больше не будет в безопасности. Вероятно, именно развитие производства дронов в Украине стало одним из последствий решения Путина начать полномасштабную войну в феврале 2022 года. Не кажется ли вам, что он достиг противоположного результата?

На самом деле Владимир Путин провалил свои стратегические цели. Он имел две основные цели. Первая заключалась в том, чтобы захватить Украину максимально бескровно, свергнуть правительство Владимира Зеленского, установить марионеточное и превратить страну в государство вроде Беларуси. Ему это не удалось, поэтому он перешел к второстепенной цели – взять Донбасс на востоке.

Вторая его цель заключалась в том, чтобы остановить расширение НАТО. Но к Альянсу присоединились две новые страны, поэтому здесь он потерпел неудачу. То есть, со стратегической точки зрения, Путин проиграл.

Затем он попытался перевести войну на оперативный уровень, нанося удары по критической и энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь сломать волю украинского народа. Но вполне очевидно, что он не понимает украинцев, потому что, атакуя и создавая такие серьезные проблемы, он лишь укрепил решимость украинского народа добиться поражения Путина.

То есть, и на оперативном уровне он проиграл и не смог помешать Украине развивать собственные программы производства вооружений, а значит, поддерживать то, что происходит на линии фронта.

Если посмотреть на тактическую ситуацию на фронте, то наше понимание того, что такое линия фронта, уже изменилось. Теперь это уже не просто линия, которая формируется радиусом действия оружия прямого огня под прикрытием артиллерии. Сейчас это зона, контролируемая FPV-дронами на глубину от 15 до 20 километров, где, по сути, силы воюющих сторон, могут пересекаться на разных ее участках. И именно дроны и связанные с ними технологии доминируют на этой линии фронта.

Поэтому заявление Шойгу действительно важно по нескольким причинам. По моему мнению, это признание способности Украины производить вооружение, которое реально переносит войну на территорию России. Это то, что Россия больше не может скрывать, и поэтому ей приходится выносить это в публичное пространство.

И это также признание того, что на оперативном уровне дела плохи, ведь Украина наносила удары по критической нефтяной инфраструктуре России, ликвидировала генералов в Москве, атаковала аэродромы дерзкими операциями, вроде "Паутины". Украина уничтожала Черноморский флот и ограничивала его действия через порты, наносила удары по логистическим базам, центрам командования и управления, другим военным объектам по всей территории России.

Полное интервью с полковником Великобритании: смотрите видео

Россияне не могут остановить это, поэтому, по моему мнению, это огромный плюс для Украины. И меня удивляет, что Шойгу вообще выступил с таким заявлением, принимая во внимание то, сколько усилий Путин и его режим вложили в то, чтобы держать войну как можно дальше от обычных россиян, а особенно от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Это признание очень значимо, и я удивлен, что оно не вызвало широкого резонанса и обсуждения, но на фоне войны в Иране многое просто теряется в информационном потоке.

Многие российские прокремлевские военные блогеры уже раскритиковали Шойгу за его слова. Что это заявление означает в глобальном контексте и внутри России? Ведь Шойгу – человек из ближайшего окружения Владимира Путина.

Правильно. И как секретарь Совбеза он отвечает за безопасность на всей территории России, но не может обеспечить ее. Он признал, что не способен выполнять свою работу. Следующим логичным шагом будет то, что он начнет "мыть окна" и упадет с девятого этажа какого-нибудь небоскреба, забыв, что нельзя мыть открытое окно. С людьми, которые делают подобные заявления, иногда такое случается, но Шойгу почему-то защищен от этого.

Это значительный шаг в информационной сфере, потому что Путин и его ближайшее окружение потратили огромное количество времени и усилий на контроль информпространства. Думаю, ближайшие дни и недели, видимо, увидим новые заявления, которые будут пытаться внушить, будто за всеми атаками стоит НАТО, будто Альянс предоставляет целевые указания по территории России. И этим будет усиливаться риторика о том, что эта война уже не против Украины, а против НАТО, против его расширения и за выживание России.

Это типичный набор тезисов, с которыми обычно выступает российская элита. Но я думаю, что это признание того, что Россия оказалась в затруднительном положении. Если посмотреть на то, что Украина сделала за последний год или два на стратегическом уровне, на международные переговоры и прочее, – там образовался своеобразный тупик. В конце концов, все упирается в настроения Дональда Трампа.

Мы прошли пути от крайностей, вроде засады на президента Зеленского в Овальном кабинете более года назад, до того, что теперь Дональд Трамп фактически молчаливо признает, что американская оборонная промышленность будет продавать оружие Европе для передачи Украине, а также продолжать оказывать поддержку в сфере разведданных и всего остального.

На борту самолета он заявил, что Россия передает Ирану разведданные, что привело к гибели американских военнослужащих в результате иранских ракетных ударов. Он сказал, что они дают иранцам информацию, а США дают информацию украинцам, ведь это одно и то же. Мол, это одинаково по отношению друг к другу. Для меня это было крайне неожиданно. Но это признание того, что поддержка Украины продолжится и она никуда не исчезла.

Так что, на этом стратегическом уровне мы почти в тупике, пока Россия не решит чем-нибудь уступить. На оперативном уровне Украина очень влияет на Россию. Наложение санкций на российскую нефтегазовую инфраструктуру путем уничтожения – это очень эффективная тактика. Она давала мощный эффект. Он был лишь смягчен в краткосрочной перспективе тем, что санкции против российской нефти были сняты на незначительный период, ориентировочно на 11 недель. Но это лишь краткосрочное смягчение.

Инициатива остается за Украиной, и именно она задает темп того, что происходит на этом уровне. А Россия реагирует попытками атаковать гражданские цели в Украине. На тактическом уровне у нас, по сути, образовался тупик. Россия продвигалась на несколько сотен метров в месяц ценой тысяч и тысяч солдат, которые погибали в штурмах. Но, кажется, Украина не просто остановила эту динамику, но и изменила ее. И теперь продвигается на разных направлениях, хоть и не слишком быстро.

Поэтому я бы сказал, что на тактической линии фронта все еще сохраняется какой-то тупик, однако есть признаки того, что Украина дезорганизует россиян и владеет инициативой. Она не дает россиянам сосредоточить те силы, которые они, возможно, планировали использовать для весеннего или летнего наступления. А значит, если россияне находятся в обороне и на оперативном уровне, и на тактическом, это неизбежно повлияет на решение Путина в случае, если стратегические переговоры снова возобновятся.

Когда война вышла из-под контроля Путина?

Вернемся к первым годам полномасштабного вторжения в Украину – когда эта война вышла из-под контроля Владимира Путина?

Думаю, война вышла из-под контроля Путина в первый же день. План Путина и его военных заключался в захвате страны.

Я немного с иронией указываю у себя в социальных сетях, что специализируюсь на захвате стран. За свою военную карьеру я делал это только дважды и оба раза успешно. Причем в обе страны теперь можно поехать с семьей в отпуск и прекрасно провести время. Так что я бы назвал это успешным захватом стран. И все это происходило в рамках международно-правовых мандатов.

Но если говорить по сути, то в рамках подготовительных операций следует ввести в столицу разведывательные службы и силы специальных операций, чтобы выявить ключевых политических и военных лидеров и попытаться их захватить. Затем перебросить воздушно-десантные силы, чтобы взять аэродром рядом со столицей и закрепиться на местности, создав плацдарм. Далее очень быстро усилить этот успех в воздушно-наземной и воздушно-десантной операции с помощью авиации.

Затем сухопутным силам нужно обеспечить военную форму для парада победы. Это тоже из той же логики. Но есть тот факт, что Украина была готова защищаться, а силы специальных операций и разведка не нашли президента Зеленского и никого из ключевых руководителей в Киеве. Также в аэропорту "Гостомель" сопротивлялись и российские спецподразделения и их воздушно-десантные силы фактически были сдержаны в этом районе.

Стоит принимать во внимание и тот факт, что подразделения воздушно-десантных сил останавливались, когда сбивали несколько транспортных самолетов с первой волной десанта, и всем остальным приходилось отступать. А потом и то, что наземную операцию, привязанную к 1 – 2 дорогам, которые идут с севера на юг, остановили мобильными украинскими силами. Это был настоящий шедевр как с военного, так и с военно-политической точки зрения.

Это показало, как можно разгромить операцию, которая теоретически выглядела очень хорошо, но была чрезвычайно плохо спланирована и еще хуже выполнена, потому что на бумаге россияне должны были уметь делать такие вещи очень хорошо, но на практике они их никогда не отрабатывали.

Все, что они делают с точки зрения подготовки, проходит по заранее прописанному сценарию: три танка едут из точки А в точку Б, на полпути дважды стреляют по цели, попадают по ней и все – учения завершены. Они показали, что умеют вести комбинированный бой, потому что сверху пролетел вертолет и самолет. Война так не работает. И это было подтверждено, когда они провалились.

Это вызвало колоссальный сдвиг в мышлении россиян, потому что они потеряли стратегическую цель, инициативу, а украинское сопротивление, наоборот, усилилось и стало наносить удары по очень слабо сосредоточенным российским силам на остальной территории Украины. Не столько на востоке, потому что он всегда был отдельной проблемой, но украинская армия была вынуждена сосредоточиться на главном российском направлении удара и разгромить его – что она и сделала очень успешно, а потом уже заниматься долгосрочной проблемой, которой был восток.

И если потом посмотреть на контратаки в Харьковской и Херсонской областях, где россиян оттеснили назад, это были очень значимые операции, но это были последние действительно крупные маневры, которые Украина могла осуществить с той конфигурацией сил, которая тогда была. После этого россияне успели закрепиться на востоке и развернуть ту же бойню, которую они ведут сейчас. С военной точки зрения, если отбросить в сторону человеческие жертвы, это потрясающе; если учесть их, то это ужасно.

На ваш взгляд, какой была самая большая ошибка Владимира Путина в этой кампании?

Его самой большой ошибкой было то, что он недооценил волю украинского народа и прислушался к своим разведывательным службам. Ему дали плохие советы. Он решил, что знает лучше, и вообще никогда не должен был даже рассматривать то, что сделал. Поэтому когда он принял решение обеспечить войска запасами крови перед наступлением и отдал приказ о вторжении, именно тогда и была допущена ошибка. А все, что произошло потом, было уже неизбежным.

Что война в Иране изменила для Украины?

Поговорим о текущей ситуации на местах в Украине и о более широкой картине – войну Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Как это влияет на войну в Украине, на позиции президента Зеленского и Украины за рубежом и внутри?

Война в Иране очень интересная и серьезно повлияет на боевые действия в Украине на нескольких уровнях. Прежде всего, если посмотреть на президента Трампа, то сейчас его фокус на Иране. Об Украине он, по сути, забыл. Она ему не интересна. Любой вопрос по Украине, по которому ему придется принимать решение, будет раздражать Трампа.

К сожалению, он, видно, больше на стороне Путина, чем Зеленского, и поэтому, если он разозлится, вероятнее всего, примет решение в пользу того, что предлагает команда Путина. Именно поэтому мы сейчас видим столько активностей и комментариев Пескова, Путина, Лаврова и других, которые пытаются изобразить себя сторонниками мирных переговоров, мира и тому подобное.

Дональд Трамп, по-прежнему, вполне доволен тем, что технологии американского производства продаются Европе, и она за это платит. Деньги идут в экономику США, а потом все это передается Украине. Видно, его, по-прежнему, устраивает, что американская разведывательная информация передается Украине. Это очень важно.

Следующим следствием будет то, что много высокотехнологичного оборудования, в частности ракет для систем ПВО Patriot, которые являются единственными ракетами, способными по-настоящему защищать от российских баллистических и гиперзвуковых ракет, крайне не будет хватать. Поэтому маловероятно, что Украина получит увеличение поставок этих систем, а, возможно, поставки вообще полностью прекратят. Значит, нужно что-то, что очень быстро это заменит. И это повлияет на Украину.

Кстати, Соединенные Штаты планируют использовать почти весь запас важных дальнобойных ракет JASSM-ER в войне против Ирана. После этого в мире останется лишь около 425 таких ракет из довоенных 2300. Восстановление запасов может занять годы, что может повлиять на готовность США к другим возможным конфликтам, в частности с Китаем.

С политической точки зрения я вернулся бы к ситуации в Овальном кабинете, когда Дональд Трамп сказал президенту Зеленскому, что у него нет карт. Поэтому если говорить о том, что произошло на Ближнем Востоке и особенно об опыте Украины в противодействии угрозе дронов "Шахед", то у Зеленского не просто есть карты – он достал из внутреннего кармана целый фулл-хаус и выложил его на стол.

Это раздражает Дональда Трампа, потому что американцы пригласили украинскую помощь в борьбе с угрозой от "Шахедов" и в защите своих союзников на Ближнем Востоке. Президент Зеленский отреагировал очень быстро, направив команды специалистов для консультаций, а также продемонстрировав беспилотники для борьбы с дронами, которые Украина сейчас производит, показав, как они могут работать, чтобы не использовать ракету стоимостью миллион долларов для уничтожения дрона за 30 тысяч.

И хотя американцы сначала сами просили об этом, Дональд Трамп, явно почувствовав унижение, потом резко заявил, что это им больше не нужно. Но, как говорится, тайное уже стало явным. Поэтому многие страны Ближнего Востока и компании, в частности крупная нефтяная компания Saudi Aramco, уже увидели тот опыт, который приносит Украина, а также ее технологические достижения и компетенцию.

А это означает, что с украинскими компаниями заключат огромное количество оборонных контрактов, а от стран Ближнего Востока будет и значительная политическая поддержка. Потому что теперь они понимают, что Украина занимает действительно полезную позицию с точки зрения международной военной перспективы, и, вероятно, сейчас имеет самую опытную военно-промышленную базу в мире. Если этот опыт будет использоваться для помощи в других конфликтных сценариях, это может пойти только на пользу.

Это хороший политический капитал для президента Зеленского и для Украины. И я думаю, что это поможет потом вернуть поддержку не только с Ближнего Востока, но и усилить поддержку Европы и других партнеров. Поэтому в этом есть реальный позитив. Война с Ираном в чем-то негативная, в чем-то положительная. Но еще один ее минус заключается в том, что она отвлекает мировое внимание от того, что в Украине, по-прежнему, продолжается страшная война.

Почему Трамп недолюбливает Зеленского?

Президент Трамп говорит, что ему не нужна поддержка Зеленского и союзников НАТО. Ненавидит ли он президента Зеленского? И является ли Трамп российским активом?

Я не знаю, что именно влияет на взаимоотношения между Трампом и Зеленским. Честно говоря, я никак не могу этого понять. Я спрашивал многих экспертов, которые лично знают Трампа, хорошо знают президента Зеленского и хорошо понимают геополитику, и никто не может выстроить внятную логику этих отношений. Есть несколько моментов, которые можно предположить учитывая развитие событий.

Первый момент. Президент Трамп на личном уровне раздражен тем, что президент Зеленский поддерживал Джо Байдена и не помогал в преследовании его сына Хантера Байдена. Из-за этого он, видно, сохраняет личную обиду. Второй момент, вероятно, происходит от Стива Уиткоффа, специального советника президента Трампа, который ездил в Москву на переговоры, хотя сам не является дипломатом.

Он – близкий друг Владимира Путина, человек, который воспринимает все как коммерческую сделку и сделку с недвижимостью, а Путин это прекрасно понимает. Он очень опытный, хитрый, старый офицер разведки, и он будет предлагать Уиткоффу и Джареду Кушнеру, зятю Трампа, все, что только можно, с точки зрения бизнеса, и всем их друзьям также.

В голове Дональда Трампа, если отложить в сторону само президентство, вырисовываются крупные сделки с недвижимостью, бизнес-сделки на будущее, выгодные договоренности для себя, для своих близких друзей и для всех остальных, множество услуг друг другу, которые в перспективе принесут инвестиции в США и налоговые поступления для американцев. То есть он ослеплен искусством сделки, а не геополитическими последствиями того, что делает.

Есть ли у Путина компромат на Трампа?

Является ли он активом? Это трудно определить. Думаю, если бы на Дональда Трампа сейчас существовал какой-то действительно компрометирующий материал, Путин уже давно обнародовал бы его. Мы находимся на пятом году полномасштабного конфликта, а война длится с 2014 года. Хотя на самом деле все началось еще в 2003 году, когда Путин впервые запустил информационную кампанию против Украины. А значит, он выстраивал условия в течение всего первого президентского срока Трампа и дальше.

Я бы удивился, если бы у него вообще ничего не было, учитывая широкие бизнес-интересы Дональда Трампа в России, а также тот факт, что он проводил конкурсы красоты в Москве и других городах, поэтому, возможно, есть что-то, что Путин теоретически мог бы попытаться использовать. Является ли это именно компроматом, или нет, я не знаю.

Обратите внимание! Эксперт Скотт Лукас считает, что Трамп действительно фанатеет от Путина, а мечту о бизнесе в России вынашивал еще с 1990-х годов. В 2013 году Трамп приложил немалые усилия, чтобы лично встретиться с Путиным, хотя план провалился.

Волновался бы Трамп из-за этого? Его не слишком беспокоили все другие серьезные обвинения против него. Как будто он покрыт тем самым антипригарным материалом, который используют в кухонной посуде – тефлоном. Кажется, что он имеет иммунитет к сплетням и компромату. Поэтому я не думаю, что Путин что-то будет делать. Имеет ли он компромат – сказать трудно.

Что происходит с мирными переговорами?

Мы были свидетелями множества переговоров по войне в Украине, но сейчас за столом переговоров – тишина. Россия делала вид, что готова к миру, и затягивала процесс. И теперь, на фоне войны в Иране, на каком этапе переговорного процесса мы находимся?

Переговоры фактически зашли в тупик. Американцы по-прежнему общаются с россиянами и украинцами. Президент Зеленский еще до инаугурации Дональда Трампа предложил мирный план или по крайней мере путь к нему. И это был достаточно смелый и амбициозный подход, который исходил из признания того, что Украина не сможет вернуть всю свою территорию на востоке исключительно военным путем.

Речь идет также о том, что этот вопрос, возможно, придется отложить до дипломатического решения в будущем, которое может быть достигнуто только через десятилетия. Зеленский на каждом этапе переговоров предлагал новые уступки, каждый раз, как этого требовал Трамп, причем так, чтобы не подорвать собственную позицию и не предать украинский народ. Зеленский ведет очень сложную дипломатию и политику, и она показывает реальную глубину мышления его команды.

В то же время Путин лишь ужесточил свои требования и ни в чем не пошел на компромисс. Если обратиться к психологии, он, по-прежнему, считает, что может победить. И когда Путин видит, как Трамп меняет позицию, колеблется относительно санкций против российской нефти, и даже на 11 недель снимает их, то считает, что найдет способ продолжить это – позвонит Стиву Уиткоффу и как-то все уладит. То есть Путин считает, что контролирует ситуацию, поэтому не хочет вести переговоры.

Путин осознает: если не вернется с победой, а также без плана реинтеграции огромного количества людей, которых он втянул в армию, обратно в общество, то это может стать для него концом. И, вероятно, этот конец будет очень жестоким. Но такого плана у него нет, поэтому прекращение войны не в интересах Путина – ему выгодно продолжать.

Пока он может забрасывать свою удочку, играть с Трампом и затягивать все процессы в международном сообществе, – он чувствует, что сохраняет контроль. Небольшая трещина в этой конструкции – заявление Шойгу.

Боится ли Владимир Путин возможного прекращения огня или мирного соглашения?

Думаю, Путин панически боится мирного соглашения, если оно не будет означать его победы. Он понимает, что если война закончится, то возникнет угроза его положению и системе власти. Следовательно, под угрозой окажется и его ближайшее окружение, которое сейчас зарабатывает миллионы или даже миллиарды долларов на коррупционных схемах внутри армии и на всем, что связано с поддержанием конфликта, налаживании отношений с Китаем, Индией, ранее еще и с Ираном и Венесуэлой.

Все это окружение, по-прежнему, зарабатывает огромные деньги на войне. Поэтому они тоже хотят, чтобы война продолжалась, потому что понимают, что вернуться к какой-то нормальности при их жизни будет уже чрезвычайно трудно. И опять же, последнее, чего они хотят, – чтобы сотни тысяч обученных или полуобученных убийц, людей с военным опытом, с тяжелыми психологическими травмами и без каких-либо перспектив, вернулись в общество и начали создавать колоссальные проблемы.

С их точки зрения, гораздо удобнее держать этих людей на фронте и позволять им гибнуть массово, лишь бы только они не возвращались в свои города, поселков и сел и не создавали реальных проблем внутри страны. Путин приносит российский народ в жертву, потому что не может позволить ему вернуться хотя бы к какой-то степени нормальной жизни.

За 4 года войны в Украине мы стали свидетелями марша Пригожина на Москву. Вероятно, это была самая серьезная угроза режиму Путина с начала полномасштабной войны. Каковы шансы на еще одну подобную революцию в России?

Марш Пригожина на Москву был показательным. Все это уходит корнями в историю вокруг Бахмута, ведь Пригожин вместе с ЧВК "Вагнер" сосредоточил свое внимание именно на этом направлении. И внутренняя политика, и динамика отношений между Пригожиным, военным руководством и политическим руководством того времени четко показывали, что олигархи боролись за контроль, за больший "кусок пирога" или за большее влияние на том участке, который у них уже был.

У Пригожина были тесные отношения с Путиным, и он считал, что эта близость позволит ему получить больший контроль. Думаю, его расстроил приказ вывести силы "Вагнера" из Бахмута, после того, как он фактически 2 года не мог взять этот город, который обороняли очень храбрые украинцы, которые там находились. И когда он вывел свои войска, он потерял авторитет среди вагнеровцев и почувствовал, что должен что-то с этим сделать.

У него были ближайшие сторонники, генерал Суровикин и другие, и они, по сути, вынашивали план. Не думаю, что он пытался устроить полноценный переворот. Думаю, он просто хотел послать сигнал Путину, которого считал своим товарищем, а после этого сигнала Путин якобы позволил бы ему вернуться и снова взять под контроль что-то еще на линии фронта, не потеряв лицо.

Но когда он начал свой марш на Москву, то надеялся пройти 5 или 10 километров, после чего Путин позвонит ему и скажет: "Друг мой, прекрати это и возвращайся назад", но звонка не было. И когда не нашлось сил, которые бы остановили продвижение, он дошел до окраин Москвы, остановился и понял, что не знает, что делать дальше, и, по сути, осознал, что не хочет заходить в Москву.

Он не хотел, чтобы это превратилось в полноценный переворот. Он решил остановиться и договариваться, надеясь спасти свою жизнь. И Путин ему сказал: "мой друг, спасибо, что остановился, я все понимаю. Не волнуйся, мы сохраним вам жизнь. Просто садитесь в самолет, прилетайте сюда, немного отдохнете"... А потом его самолет исчез в небе типичным путинским способом. Думаю, это был случайный путч, и Пригожин заплатил за него жизнью.

Что ждет Россию после завершения войны?

По вашему мнению, что не дает Путину спать по ночам в контексте этой войны против Украины и глобальной ситуации?

Не думаю, что что-то действительно не дает ему спать, потому что он находится в очень изолированном пузыре. Ему подают именно ту информацию, которую он хочет слышать. Думаю, бессонные ночи есть у многих из тех, кто ему докладывает, потому что они понимают: если правда когда-то выйдет наружу и Путин узнает, что они ему врали, то они просто исчезнут.

Но сам Путин думает, что контролирует ситуацию и в целом доволен. Хотя здесь важно уточнить, он доволен в своем маленьком пузыре, где изолирован и защищен от того, что на самом деле происходит снаружи. Но есть ли у него каналы, по которым он слушает западные новости и информацию? Конечно, да.

Но в его восприятии это будет выглядеть как пропаганда, направленная лично против него, а значит, только укреплять его представление о том, что происходит. И пока продолжаются такие вещи, как ослабление санкций, а Трамп переключается на Иран, Путин, по-прежнему, считает, что контролирует ситуацию.

Может ли он закончить войну, не потеряв власти, и есть ли у него какие-то возможные варианты так называемого безопасного финала?

Не думаю, что у него есть такой вариант, и именно в этом проблема. Если он завершит войну, его ближайшее окружение и олигархи потеряют значительную часть тех бизнес-структур, которые были перестроены под нужды криминализированных схем, сосредоточенных на войне. Чтобы они снова сосредоточились на чем-то, что было у них раньше в обществе при нормальной экономике, нужны были бы нормальные отношения с международным сообществом.

Даже если бы Путин завтра прекратил бы войну, то понадобилось бы 2,5 или 10 лет, чтобы хоть немного приблизиться к чему-то, напоминающему нормальность. Следовательно, у них не будет возможности зарабатывать те деньги, которые они хотели бы. К тому же нужно добавить вопрос: если война остановится, что он будет делать со всеми этими людьми на передовой? Это не профессиональные военные, но теперь они имеют боевой опыт, умеют обращаться с оружием и взрывчаткой. Они озлоблены. Над ними издевались. Их пытали собственные командиры.

Стоит внимания! Владимир Путин в последнее время почти не появляется на публике. Его изрядно напугала ликвидация лидера Ирана Али Хаменеи. Подобное поведение диктатора было и после убийства Евгения Пригожина.

Когда они вернутся в общество, у них не будет перспектив трудоустройства. Они не получат тех денег, которые им обещали, и эта злость снова выплеснется наружу. Путин и его ближайшее окружение прекрасно понимают, что не могут этого допустить.

Именно в этот момент может появиться хоть какая-то скоординированная оппозиция или по крайней мере зарождение такой оппозиции, которая бы реально беспокоила Путина. Пока что в российском обществе ничего подобного не видно, и ему удалось взять под контроль нарратив и информационное пространство настолько, что среднестатистический россиянин или поддерживает войну, или молчаливо с ней соглашается, считая, что это война за выживание России в мире, а значит, Путин прав. Пока это продолжается, Путин вполне доволен.

Кремль потерял союзников в Сирии и Венесуэле. Российские нефтяные танкеры были захвачены военно-морскими силами США, еще один удар по режиму Путина нанес Иран…

Путина беспокоит его широкое влияние. И те страны, которые вы упомянули, особенно Иран и Сирия, по сути, являются опорными точками для того, что происходит в Африке. Путин обеспокоен китайской экспансией в Африке, потерей российского влияния и всем остальным. Я думаю, он забудет об этом. Он будет говорить, что это небольшая проблема. Но это не так – он теряет глобальный контроль.

Опять же, взгляните на то, что делает Трамп. С одной стороны, его очень легко критиковать, потому что кажется, будто он поддерживает Путина и постоянно критикует президента Зеленского. Но если посмотреть на его действия с глобальной позиции, то устранение Николаса Мадуро в Венесуэле, вытеснение Башара Асада из Сирии, то, что он делает в Иране, – все это на самом деле сокращает широкую российскую поддержку и все сильнее изолирует Россию.

А теперь еще и удары по российскому теневому флоту, стимулирование ЕС к таким действиям, и побуждение членов НАТО реально увеличивать оборонные бюджеты и становиться более устойчивыми. Это еще больше усиливает давление на Россию извне. Поэтому, возможно, Трамп действует очень хитро и ведет игру против Путина, говоря ему на личном уровне о поддержке, но одновременно внешне он разрушает это широкое влияние.

И это будет иметь на Россию гораздо более серьезное долгосрочное влияние. Особенно после окончания войны, когда Россия попытается восстановить влияние в мире. Она будет в значительной степени сосредоточена на себе. Это означает, что, сосредотачиваясь на внутренних вопросах, Россия фактически все больше зависит от Китая, Индии и других стран, привлекая их ресурсы и поддержку для финансирования войны против Украины.

Когда конфликт закончится, Китай и Индия потребуют вернуть долговые обязательства, и Россия не сможет себе этого позволить. Думаю, если мы захотим увидеть в действиях Трампа что-то положительное, хотя почти наверняка он сам так это не формулирует то, что он делает, имеет гораздо более сильное долгосрочное влияние на способность России восстановиться после своей незаконной войны против Украины, чем это было бы в случае предоставления всей тактической поддержки Украине ради скорейшего завершения войны.

Возможно, следующим шагом станет то, что по мере усиления давления и резкого сокращения российского влияния появится поддержка Украины, которая обеспечит тактическую победу и позволит вытеснить россиян. И неважно, придет ли она из Соединенных Штатов, от более широкого международного сообщества или из Европы, главное, чтобы Украина получила необходимые возможности.

И здесь есть еще один важный момент: Украина усиливается. Если вернуться к 2022 году, Украина производила примерно от 20 до 40% собственного вооружения. Сейчас уже около 80%. Это ярко демонстрируют современные дальнобойные виды вооружения, в частности, крылатые ракеты FP-9 и "Фламинго", баллистическая ракета FP-7.

Украина теперь производит крылатую ракету со значительно большей дальностью и гораздо более мощной боеголовкой, чем Storm Shadow или Tomahawk. И в России нет таких систем ПВО, которые могли бы эффективно с ней справиться. Баллистическая ракета, которую производит Украина, имеет большую дальность, чем ATACMS. И я уверен, что производятся и еще более дальнобойные баллистические ракеты.

Когда речь идет о противодействии угрозе дронов, Украина лидирует в мире, потому что имеет беспилотники, беспилотные наземные транспортные средства, беспилотные морские аппараты, надводные или подводные системы. Украина, не имея собственного флота, уничтожила треть российского. Думаю, мир начинает признавать положение Украины. Поэтому Украина идет вверх. Россия зажимается международным давлением. А Путин сидит и наивно думает, что все контролирует. Нет, это не так.

Продолжение интервью с полковником армии Великобритании Филиппом Ингрэмом – смотрите в видео 24 Канала!