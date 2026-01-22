Если Украина переживет эту зиму, преимущество будет на ее стороне, – Кит Келлог

Бывший спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, если Украина переживет эту зиму, то преимущество будет на ее стороне. Он уверен, что Россия не выиграет войну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Келлога во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе 21 января.

Что сказал Кэллог о войне?

По мнению Келлога, на фоне больших потерь диктатор Путин пытается найти, как "достойно выйти из этой ситуации", потому что сам понимает, что "эту войну не выиграет".

Американец добавил, что российский президент уже "психологически дошел до точки", когда не может отпустить ситуацию.

"Потому что если он отпустит, он признает, что это было поражение, что все, что он сделал, – провал", – отметил Келлог.

Он добавил, что понимает, что эта зима тяжелая для Украины.

Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму – январь, февраль – и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России,

– подчеркнул американский генерал.

Какие еще заявления прозвучали в Давосе?