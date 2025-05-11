Украина должна немедленно согласиться на переговоры в Турции, – Трамп о предложении Путина

11 мая во время ночной пресс-конференции Владимир Путин фактически отказался от предложения Украины и ее союзников начать полное прекращение огня с 12 мая. Глава Кремля призвал Киев к прямым переговорам в Стамбуле 15 мая. Дональд Трамп прокомментировал инициативу диктатора.

В собственной соцсети Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно принять предложение российского диктатора. По мнению американца, переговоры в Стамбуле покажут, возможно ли мирное соглашение между сторонами, передает 24 Канал.

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Что говорит Трамп

Хотя Путин не комментировал во время ночной пресс-конференции предложение Украины и Запада о 30-дневном перемирии, Дональд Трамп осознал, что тот фактически отказался от него.

По словам американца, Путин хочет встречи в Турции в четверг для того, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития.

Украина должна согласиться на это, немедленно. По крайней мере, они (переговоры в Стамбуле – 24 Канал) смогут определить, возможно ли мирное соглашение,

– отметил политик.

Также он добавил, что когда станет ясно, что соглашение о прекращении огня невозможно, "лидеры Европы и США будут знать, на чем все стоит, и смогут действовать соответственно".

Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, слишком занятым празднованием победы во Второй мировой войне, которое невозможно было бы выиграть (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки,

– подытожил Трамп.

Напомним, что 10 мая Киев посетили Макрон, Мерц, Стармер и Туск. Вместе с Зеленским они согласовали по телефону с Трампом общую позицию по перемирию. Они обратились к Путину с призывом к полному прекращению огня на 30 дней. В случае отказа Европа и США подготовили совместные санкции против Москвы.

В ночь на 11 мая Путин обвинил Украину в нарушении перемирия и предложил ей прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Предложение Запада он фактически отверг. Диктатор подчеркнул, что западные государства до сих пор продолжают разговаривать с Москвой в "хамской манере" и с помощью ультиматумов.

К слову, президент Зеленский отреагировал на заявление Путина. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам после того, как Россия согласится на прекращение огня.

Между тем, в Кремле выдвинули условия, что, мол, переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом результатов "прерванных в 2022 году" переговоров и ситуации "на земле".