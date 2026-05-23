Тайваньский политик ответила, что похожего и отличного между Тайванем и Украиной

Украину и Тайвань часто ставят рядом в дискуссиях о защите демократий под давлением авторитарных режимов. Колас Йотака, тайваньская политическая деятельница, журналистка и экс-спикер Офиса Президента и Кабинета Министров Тайваня, признала, что это действительно так.

Что похожего и отличного между Тайванем и Украиной, она рассказала в эксклюзивном интервью 24 Каналу

Колас Йотака считает, что главное сходство между Тайванем и Украиной в том, что обе страны живут угрозой и одновременно – считают себя демократиями.

Насколько я понимаю, украинцы хотят быть частью Европы и Европейского Союза. Вы хотите демократии. Вы не хотите возвращаться к чему-то вроде Советского Союза под властью Путина. И это страшно. Для Тайваня ситуация похожа. Мы не хотим становиться частью коммунистического Китая. На самом деле я даже не могу сказать "возвращаться", потому что Тайвань никогда не был коммунистическим. Мы просто не хотим быть частью Китая,

– отметила она.

Йотака также добавила, что как украинцы, так и тайваньцы научились быть очень осторожными, ведь десятками лет живут под угрозой со стороны диктатур.

Несмотря на это давление, народы пытаются двигаться вперед в экономических, культурных и социальных аспектах.

"Мы пытаемся стать более сильными странами. И это настоящее сходство между нами", – подчеркнула тайваньская политическая деятельница.

По ее словам, отличие Тайваня и одновременно его слабость заключается в том, что не так много стран официально признают его независимым и суверенным государством.

Это большая проблема для Тайваня.

По крайней мере Украина международно признана как государство. Украинцы имеют собственный сильный голос в Европе, и даже НАТО вынуждено учитывать Украину,

– отметила Йотака.

Еще одно отличие – географическое. Ведь Украина – большая континентальная страна, а Тайвань – остров. Это предполагает совершенно разные подходы к войне, обороне и характеру конфронтации.

К слову, Колас Йотака также рассказала, что тайваньцы очень внимательно следят за ситуацией в Украине, потому что не хотят пережить нечто подобное. Политик считает, что Путин использует в отношении Украины тот же нарратив, что и президент Китая Си по Тайваню.