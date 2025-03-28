Украина имеет легитимную власть, которую нужно уважать, – генсек ООН на фоне заявлений Путина
- Антониу Гутерреш заявил, что Украина имеет легитимное правительство, которое нужно уважать, отвечая на предложение Путина передать власть в Украине под эгиду ООН.
- Украинский посол и МИД Украины высмеяли предложение Путина, предлагая временное управление ООН в России.
Антониу Гутерреш заявил, что Украина имеет легитимное правительство, которое нужно уважать. Так он ответил на упреки российского диктатора Владимира Путина, который предлагал передать власть в Украине под эгиду ООН.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентку Reuters в ООН Мишель Николс, которая процитировала Гутерреша.
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Гутерреш отреагировал на заявления Путина
Генсек ООН отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина отдать власть в Украине под эгиду ООН и создать "временную администрацию" для проведения выборов. Так, Гутерриш отметил, что действующая власть Украины – легитимная.
Украина имеет легитимную власть, которую необходимо уважать,
– цитирует корреспондент Reuters генсека ООН.
К слову, украинский посол в Польше Василий Боднар также иронично ответил на предложение Путина. Он заявил, что "готов стать губернатором Москвы", если Россия начнет разваливаться.
В МИД Украины также высмеяли предложение Путина. Спикер Георгий Тихий сделал "контрпредложение" – временное управление ООН в России, начиная с Воркуты.
"Похоже, что местные жители только выиграют от любого управления, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну в Украине", – написал в сети Х спикер МИД Украины.