Папа Римский Лев XIV может посетить Украину, – La Repubblica

Новый Папа Римский Лев XIV рассматривает возможность совершить визит в Украину. До этого понтифик получил приглашение от Владимира Зеленского.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Repubblica.

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Журналисты отметили, что Роберт Франсис Прево является главой Римско-католической церкви всего 5 дней и уже размышляет о путешествии в 5 уголков земного шара.

Первое официальное приглашение относительно визита понтифик получил от Владимира Зеленского. Во время телефонного звонка президент Украины пригласил Папу Римского совершить апостольский визит в Киев. Президент Украины поблагодарил понтифика за поддержку Украины и вспомнил о гуманитарном посредничестве Ватикана по возвращению депортированных украинских детей из России.