Ключевой пункт мирного плана: Вучич сказал, кто против вступления Украины в ЕС в 2027 году

Вступление Украины в ЕС с начала 2027 года является одним из ключевых пунктов плана прекращения войны. Впрочем не все страны Евросоюза поддерживают решение менять процедуру принятия новых стран в блок.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет Novosti.rs.

Смотрите также План процветания для Украины: СМИ раскрыли сумму средств, которую хотят привлечь США и ЕС

Сможет ли Украина вступить в ЕС в 2027 году?

По информации издания, страны ЕС уже открыто обсуждают возможность присоединения Украины к блоку уже в январе 2027 года по упрощенной процедуре. Вероятно, именно этот шаг рассматривается как одно из ключевых условий потенциального мирного плана по прекращению войны в Украине.

В то же время реализация такого быстрого и беспрепятственного сценария потребует существенных изменений в процедуре принятия новых государств в Союз.

Я думаю, что да, сейчас я расскажу вам то, что где-то услышал, и я бы не стал говорить вам, что это неправда... Если они (Украина и Россия – 24 Канал) захотят выполнить мирный план, чтобы больше не было убийств и всего остального, Украина должна стать членом ЕС. С этим не согласятся ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия. Будет изменена процедура, и то насильно, вопреки правилам и всему остальному,

– рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Европейцы разработали "конфиденциальный документ": что известно?

На саммите ЕС 22 января, Еврокомиссия представила "конфиденциальный документ", который предусматривает вступление Украины в ЕС в 2027 году.

Кроме того, согласно документу Европа должна выделить для Украины 800 миллиардов евро, а впоследствии еще 700 миллиардов евро дополнительного финансирования.

Виктор Орбан возмутился принятием документа, который предложила Украина без изменений ЕС, отметив, что некоторые пункты можно было смягчить. Также он предостерег, что реализация такого плана потребует значительных заимствований и создаст финансовую нагрузку на будущие поколения европейцев.