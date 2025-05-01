Сигнал для России: Трамп "раздал" Зеленскому "роял-флеш" подписанием соглашения о недрах, – Бессент

Американский президент Дональд Трамп дал президенту Украины Владимиру Зеленскому "роял-флеш" в отношении России благодаря подписанию соглашения о редкоземельных металлах.

Такое мнение в четверг, 1 мая, высказал министр финансов США Скотт Бессент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его слова в эфире Fox Business.

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Украина получила преимущество

Комментируя подписание соглашения между Украиной и США, Скотт Бессент отметил, что теперь американский бизнес и капитал станут частью "пути Украины" и экономики к процветанию, и это должно продемонстрировать России, что у Киева и Вашингтона "нет разногласий".

Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш,

– заявил американский министр.

По его мнению, такое экономическое партнерство поможет поддержать национальную безопасность Украины, поскольку речь идет не только о полезных ископаемых, но и об инфраструктуре и энергетике. Поэтому, по его словам, обе стороны "могут по настоящему выиграть" с этого.

"Это мощный сигнал российскому руководству, и это дает президенту Трампу возможность вести переговоры с Россией на еще более прочной основе, чем та, что была раньше между США и Украиной", – резюмировал Скотт Бессент, отметив возможности для американского бизнеса.

Напомним,, теперь Украина и США создадут инвестиционный фонд с равным распределением взносов для развития недрового сектора с полным контролем Украины над ресурсами. Соглашение предусматривает совместное управление, привлечение международных инвесторов, и не влияет на вступление Украины в ЕС