Украина может столкнуться с проблемами в своем плане обновить воздушные силы, – Politico

Украина планирует создать новые мощные воздушные силы из французских и шведских самолетов. Но Киеву предстоят серьезные осложнения.

Такой смешанный состав флота самолетов влечет за собой дополнительные финансовые затраты для его содержания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как Украина планирует усилить воздушный флот?

Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подписали письмо о намерениях по закупке до 100 двухмоторных истребителей Rafale от Dassault в течение следующих десяти лет. Это произошло всего через несколько недель после заключения соглашения со Швецией, которая предусматривает возможность приобретения 100 – 150 одномоторных Gripen E производства Saab.

Хотя такие договоренности – пока не контракты – демонстрируют поддержку Украины и свидетельствуют о видении будущих воздушных сил.

Перед Киевом стоят серьезные финансовые, логистические и производственные трудности. Сейчас Украина в значительной степени пользуется самолетами советского производства – МиГ-29, Су-25, Су-27, а также имеет F-16 и небольшое количество французских Mirage 2000-5. Если же в перспективе удастся получить более 200 новых западных истребителей, это будет означать создание смешанного флота – чего некоторые страны Запада избегают из-за сложной логистики и необходимости отдельной подготовки техников и пилотов.

Эксплуатация нескольких различных типов самолетов осложняется тем, что "запчасти не распределяются, нет экономии за счет масштаба, а количество сегментов поставки и курсов подготовки механиков должно быть увеличено", объяснил директор парижского центра исследований безопасности IFRI Эли Тененбаум. В то же время, по его словам, это может быть рациональным, когда парк будет включать более 100 самолетов одного типа – именно так планирует Украина.

Тененбаум подчеркнул, что партнерство по Rafale, объявленное в понедельник, "займет много времени и не может быть ответом на немедленные чрезвычайные ситуации на поле боя".

У Киева нет столько денег

Создание смешанного парка Rafale и Gripen станет огромным финансовым бременем для Киева. Украина находится на грани финансового кризиса, и пока неизвестно, откуда взять средства на закупку самолетов без масштабной помощи партнеров.

План Украины приобрести Rafale в дополнение к Gripen довольно странный. У них нет денег. Многое будет зависеть от замороженных российских активов,

– сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Стоимость истребителей определить сложно, ведь она зависит от вооружения и пакета обучения. Цена Rafale начинается от 70 – 100 миллионов евро без ракет и может доходить до 250 миллионов. Gripen стоит примерно 125 миллионов за единицу.

Государства ЕС предлагают направить замороженные российские активы на сумму 140 миллиардов евро для поддержки Украины, но между столицами ЕС пока нет соглашения о взятии на себя этих средств. Швеция изучает варианты финансирования поставок Gripen. Министр обороны Пол Йонсон заявил, что Стокгольм может частично покрыть закупку как элемент оборонной помощи. Кроме того, перспектива крупного контракта могла бы стимулировать другие страны – производителей компонентов – присоединиться.

Во Франции же сложная бюджетная ситуация исключает возможность оплаты Rafale за свой счет. Париж также не планирует снимать самолеты с собственных арсеналов или ставить Украину впереди других клиентов, хотя Dassault Aviation рассматривает увеличение производства до пяти самолетов в месяц.

Макрон ожидает, что финансирование поступит через европейские инструменты и проценты с замороженных российских активов.

Еще одна проблема – ограниченные мощности производителей западных истребителей.

"Даже если бы у нас были все деньги, мы бы не получили самолеты быстро. Никто в мире просто не продает достаточно. Просто погуглите, сколько стран ждут в очередях на Rafale. И я сомневаюсь, что кто-то позволит Украине пройти через очередь и получить их первой", – сказал POLITICO украинский военный чиновник, который пожелал остаться анонимным, чтобы говорить откровенно.

Saab уже работает над решением: генеральный директор Микаэль Йоханссон сообщил The Globe and Mail, что компания обсуждает организацию лицензионного производства Gripen в Канаде вместе с Bombardier. Это позволило бы поставлять самолеты и Канаде, и Украине.

Однако даже после передачи самолетов расходы будут только расти. В сегодняшних экономических условиях Украина не сможет самостоятельно содержать такой большой флот, считает авиаэксперт и экс-офицер ВСУ Анатолий Храпчинский.

"Но если Украина или вступит в НАТО, или создаст оборонный альянс в Европе, тогда мы сможем говорить о совместном оборонном бюджете, который может помочь нам поддерживать флот", – говорит он.

Несмотря на все сложности смешанного флота, для Украины безопаснее диверсифицировать своих поставщиков, а не ждать производства только одного типа самолета, подчеркнул военный чиновник.

Что известно о планах Украины закупить истребители Rafale и Gripen?