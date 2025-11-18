Україна може зіткнутися з проблемами у своєму плані оновити повітряні сили, – Politico

Україна планує створити нові потужні повітряні сили з французьких і шведських літаків. Але на Київ чекають серйозні ускладнення.

Такий змішаний склад флоту літаків тягне за собою додаткові фінансові витрати для його утримання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як Україна планує посилити повітряний флот?

Володимир Зеленський разом із президентом Франції Еммануелем Макроном підписали лист про наміри щодо закупівлі до 100 двомоторних винищувачів Rafale від Dassault упродовж наступних десяти років. Це сталося лише через кілька тижнів після укладання угоди зі Швецією, яка передбачає можливість придбання 100 – 150 одномоторних Gripen E виробництва Saab.

Хоча такі домовленості – поки що не контракти – демонструють підтримку України та свідчать про бачення майбутніх повітряних сил.

Перед Києвом стоять серйозні фінансові, логістичні й виробничі труднощі. Нині Україна значною мірою користується літаками радянського виробництва – МіГ-29, Су-25, Су-27, а також має F-16 та невелику кількість французьких Mirage 2000-5. Якщо ж у перспективі вдасться отримати понад 200 нових західних винищувачів, це означатиме створення змішаного флоту – чого деякі країни Заходу уникають через складну логістику та необхідність окремої підготовки техніків і пілотів.

Експлуатація кількох різних типів літаків ускладнюється тим, що "запчастини не розподіляються, немає економії за рахунок масштабу, а кількість сегментів постачання та курсів підготовки механіків має бути збільшена", пояснив директор паризького центру безпекових досліджень IFRI Елі Тененбаум. Водночас, за його словами, це може бути раціональним, коли парк включатиме понад 100 літаків одного типу – саме так планує Україна.

Тененбаум підкреслив, що партнерство щодо Rafale, оголошене в понеділок, "займе багато часу і не може бути відповіддю на негайні надзвичайні ситуації на полі бою".

У Києва немає стільки грошей

Створення змішаного парку Rafale та Gripen стане величезним фінансовим тягарем для Києва. Україна перебуває на межі фінансової кризи, і поки невідомо, звідки взяти кошти на закупівлю літаків без масштабної допомоги партнерів.

План України придбати Rafale на додаток до Gripen досить дивний. У них немає грошей. Багато що залежатиме від заморожених російських активів,

– сказав високопоставлений європейський дипломат.

Вартість винищувачів визначити складно, адже вона залежить від озброєння та пакета навчання. Ціна Rafale починається від 70 – 100 мільйонів євро без ракет і може доходити до 250 мільйонів. Gripen коштує приблизно 125 мільйонів за одиницю.

Держави ЄС пропонують спрямувати заморожені російські активи на суму 140 мільярдів євро для підтримки України, але між столицями ЄС поки що немає угоди про взяття на себе цих коштів. Швеція вивчає варіанти фінансування постачання Gripen. Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Стокгольм може частково покрити закупівлю як елемент оборонної допомоги. Крім того, перспектива великого контракту могла б стимулювати інші країни – виробників компонентів – долучитися.

У Франції ж складна бюджетна ситуація виключає можливість оплати Rafale своїм коштом. Париж також не планує знімати літаки з власних арсеналів або ставити Україну поперед інших клієнтів, хоча Dassault Aviation розглядає збільшення виробництва до п’яти літаків на місяць.

Макрон очікує, що фінансування надійде через європейські інструменти та відсотки з заморожених російських активів.

Ще одна проблема – обмежені потужності виробників західних винищувачів.

"Навіть якби у нас були всі гроші, ми б не отримали літаки швидко. Ніхто у світі просто не продає достатньо. Просто погугліть, скільки країн чекають у чергах на Rafale. І я сумніваюся, що хтось дозволить Україні пройти через чергу та отримати їх першою", – сказав POLITICO український військовий чиновник, який побажав залишитися анонімним, щоб говорити відверто.

Saab уже працює над рішенням: генеральний директор Мікаель Йоханссон повідомив The Globe and Mail, що компанія обговорює організацію ліцензійного виробництва Gripen у Канаді разом із Bombardier. Це дозволило б постачати літаки і Канаді, і Україні.

Однак навіть після передачі літаків витрати лише зростатимуть. За сьогоднішніх економічних умов Україна не зможе самостійно утримувати такий великий флот, вважає авіаексперт і ексофіцер ПСУ Анатолій Храпчинський.

"Але якщо Україна або вступить до НАТО, або створить оборонний альянс у Європі, тоді ми зможемо говорити про спільний оборонний бюджет, який може допомогти нам підтримувати флот", – каже він.

Попри всі складнощі змішаного флоту, для України безпечніше диверсифікувати своїх постачальників, а не чекати на виробництво лише одного типу літака, підкреслив військовий чиновник.

Що відомо про плани України закупити винищувачі Rafale і Gripen?