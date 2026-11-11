Украина и Россия поделились идеями о завершении войны, – Кушнер подвел итоги переговоров в Абу-Даби
После переговоров в Абу-Даби появились сообщения о возможном масштабном обмене пленными между Украиной и Россией. Американская сторона заявила о важном гуманитарном прорыве, который может стать одним из результатов возобновленного переговорного процесса.
Об этом сообщил представитель американской переговорной группы Джаред Кушнер в посте в социальной сети X.
Что Кушнер сообщил об обмене пленными?
Американский переговорщик назвал достигнутую договоренность важным гуманитарным прорывом.
Сегодня мы добились важного гуманитарного прорыва: Украина и Россия в принципе согласовали то, что станет крупнейшим обменом пленными за время войны. Это воссоединит семьи, укрепит доверие и создаст импульс для достижения мира,
– написал Кушнер.
По словам американского переговорщика, окончательное количество пленных, которых планируют освободить, должно быть определено 12 ноября. Договоренность о масштабном обмене также подтвердили представители украинской и российской делегаций.. Договоренность о масштабном обмене также подтвердили представители украинской и российской делегаций.
В то же время он не уточнил, сколько человек смогут вернуться домой и когда именно состоится обмен.
Что известно о результатах переговоров в Абу-Даби?
Кушнер отметил, что возвращение Украины и России к трехсторонним переговорам с участием США впервые с февраля стало важным шагом.
По его словам, дискуссии были серьезными, подробными и откровенными. Обе страны представили конкретные идеи о том, что нужно сделать для сокращения разногласий и поиска путей завершения войны.
Американский представитель также сообщил, что США в тесной координации с Украиной и европейскими партнерами согласовали предложения, которые планируют обсудить с Владимиром Путиным в Москве 12 ноября. После этого запланированы консультации с Владимиром Зеленским.
Кушнер признал, что между сторонами остаются существенные разногласия. В то же время, по его словам, американская команда стремится продолжить переговоры и перейти к более широкому многостороннему формату, который мог бы обеспечить прочный мир и безопасность Украины.
Что говорят в Украине о новом обмене пленными?
Напомним, ранее глава украинской делегации Рустем Умеров подвел итоги переговоров в Абу-Даби. По его словам, одной из главных договоренностей стало проведение масштабного обмена пленными.
Умеров подчеркнул, что возвращение украинцев из российского плена остается приоритетом. В то же время он признал, что между сторонами до сих пор существуют существенные разногласия, хотя возможности для продолжения переговоров сохраняются.