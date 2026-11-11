Украина и Россия поделились идеями о завершении войны, – Кушнер подвел итоги переговоров в Абу-Даби

Об этом сообщил представитель американской переговорной группы Джаред Кушнер в посте в социальной сети X.

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Что Кушнер сообщил об обмене пленными?

Американский переговорщик назвал достигнутую договоренность важным гуманитарным прорывом.

Сегодня мы добились важного гуманитарного прорыва: Украина и Россия в принципе согласовали то, что станет крупнейшим обменом пленными за время войны. Это воссоединит семьи, укрепит доверие и создаст импульс для достижения мира– написал Кушнер.

По словам американского переговорщика, окончательное количество пленных, которых планируют освободить, должно быть определено 12 ноября. Договоренность о масштабном обмене также подтвердили представители украинской и российской делегаций.. Договоренность о масштабном обмене также подтвердили представители украинской и российской делегаций.

В то же время он не уточнил, сколько человек смогут вернуться домой и когда именно состоится обмен.

Что известно о результатах переговоров в Абу-Даби?

Кушнер отметил, что возвращение Украины и России к трехсторонним переговорам с участием США впервые с февраля стало важным шагом.

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По его словам, дискуссии были серьезными, подробными и откровенными. Обе страны представили конкретные идеи о том, что нужно сделать для сокращения разногласий и поиска путей завершения войны.

Американский представитель также сообщил, что США в тесной координации с Украиной и европейскими партнерами согласовали предложения, которые планируют обсудить с Владимиром Путиным в Москве 12 ноября. После этого запланированы консультации с Владимиром Зеленским.

Кушнер признал, что между сторонами остаются существенные разногласия. В то же время, по его словам, американская команда стремится продолжить переговоры и перейти к более широкому многостороннему формату, который мог бы обеспечить прочный мир и безопасность Украины.

Что говорят в Украине о новом обмене пленными?

Напомним, ранее глава украинской делегации Рустем Умеров подвел итоги переговоров в Абу-Даби. По его словам, одной из главных договоренностей стало проведение масштабного обмена пленными.

Умеров подчеркнул, что возвращение украинцев из российского плена остается приоритетом. В то же время он признал, что между сторонами до сих пор существуют существенные разногласия, хотя возможности для продолжения переговоров сохраняются.