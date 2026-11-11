Есть возможности для продолжения переговоров: Умеров подвел итоги встреч в Абу-Даби

Об этом сообщил на пресс-конференции глава украинской делегации, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

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Что говорили на переговорах в Абу-Даби?

Умеров отметил, что в ходе трехсторонних встреч Украина, США и Россия обсудили вопросы достижения мира и послевоенного восстановления Украины. По его словам, возвращение украинцев из плена остается одним из главных приоритетов. Украинская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить освобождение людей как можно скорее.

В то же время первым шагом к этому должно стать прекращение войны и предоставление Украине гарантий безопасности.

Глава украинской делегации подчеркнул, что за два дня стороны смогли четко изложить свои позиции. Однако по ряду вопросов между ними остаются существенные разногласия. Несмотря на это, возможности для продолжения переговорного процесса есть. По словам Умерова, впереди еще много сложной работы.

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Владимир Зеленский также обозначил три основных направления обсуждения в ходе переговоров.

Первое: важное гуманитарное соглашение о подготовке нового обмена. Второе: стороны обсудили взгляды на обеспечение безопасности, и необходимо, чтобы первым шагом стало окончание этой войны и гарантии безопасности Украины. Третье: обсудили более широкие форматы дальнейшей работы с участием европейцев– подчеркнул президент.

Украинская сторона поблагодарила США и европейских партнеров

Отдельно глава украинской делегации поблагодарил Соединенные Штаты за организацию и проведение переговоров. В частности, он отметил личное участие специального посланника президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Также Умеров выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за гостеприимство и содействие в проведении встреч, а европейским партнерам – Великобритании, Франции, Германии, Италии, представителям НАТО и Еврокомиссии – за совместную работу в Абу-Даби.

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Напомним, как стало известно, Кушнер и Виткофф планируют посетить Москву 12 ноября. Они хотят обсудить вопросы, затронутые в ходе переговоров в Абу-Даби.

Далее американские представители отправятся в Россию, и после этой беседы мы еще раз скоординируем позиции и определим, какие дальнейшие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине. Приоритет Украины – как можно скорее закончить войну достойным миром– добавил Зеленский.

Таким образом, после встречи американских представителей с Владимиром Путиным Украина планирует вновь согласовать позиции с США. Дальнейшие решения будут зависеть от результатов этой беседы и готовности сторон продолжать переговоры.