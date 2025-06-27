Это безумие! – Орбан заявил, что ЕС обманывает Украину обещаниями о членстве
- Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз обманывает Украину обещаниями о членстве, которое считает невозможным, назвав это "безумием".
- Орбан также отметил, что перед вступлением в ЕС Украина должна была бы присоединиться к НАТО, но это может спровоцировать Россию, поэтому гарантий безопасности для Киева нет.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз "обманывает" Украину, обещая членство, которое считает невозможным. Он назвал такие обещания "безумием" и заявил, что ЕС не должен принимать страну, которая находится в состоянии войны.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 444.hu. По его мнению, обещания о членстве – это фантазии, которые не имеют никакой связи с реальностью.
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Орбан против членства Украины в ЕС
Орбан повторил свои традиционные тезисы, мол, ЕС не должен принимать Украину, поскольку это означает "принять и войну". Он также поставил под сомнение, где сейчас проходят границы Украины и сколько в стране осталось населения.
Где ее границы? Население сбежало. Мы не знаем, сколько его есть и сколько будет,
– сказал он.
Политик также добавил, что перед вступлением в ЕС Украина должна была бы присоединиться к НАТО, как это сделали другие страны Центрально-Восточной Европы. Но поскольку такой шаг якобы "спровоцирует Россию", то гарантий безопасности для Киева пока нет, а значит, и членства не может быть.
Это безумие, мы должны честно об этом говорить. Нельзя обманывать страну, что борется за свое будущее. А люди в Брюсселе обманывают, обманывают украинцев. Они обещают им что-то, что не является возможным,
– добавил Орбан.
К слову, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что имеет "сильный мандат" для критики вступления Украины в ЕС, опираясь на результаты "референдума" в Венгрии.
Согласно его словам, 95% венгерских граждан, участвовавших в голосовании, высказались против поддержки вступления Украины в Европейский Союз.