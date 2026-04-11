Движение от США: Politico видят новую стратегию в визите Зеленского в Турцию и Сирию

Визит Владимира Зеленского в Турцию и Сирию мог показаться несколько неожиданным. Но в то же время он очень логичен. Речь идет о новой стратегии Украины.

Об этом сообщает Politico. Журналисты отметили: теплые связи между Украиной и Турцией также уравновешивают союз между Ираном и Россией.

Зачем Украине дружба с Турцией?

Союз Украины с США неопределенный, мирные переговоры в тупике. Поэтому Украина стремится укрепить свои оборонные и дипломатические связи с Турцией и Сирией.

Украинские чиновники говорят, что Киеву нужны союзники не только для продолжения мирных переговоров с Россией, но и друзья, которые будут поддерживать территориальную целостность и независимость Украины. Это укрепило бы Киев в то время, когда его союз с США во времена Дональда Трампа пошатнулся,

– говорится в статье.

Турция традиционно ведет двойную игру. Хотя Анкара продает оружие Украине, она не оказывает военной помощи, а страну с радостью посещают российские туристы. В то же время президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не раз предлагал предоставить Украине и России переговорную площадку.

Часть региональной политики Зеленского – потепление отношений с Турцией. А также использование Сирии как возможности.

Показываем Сирию на карте мира

Интересно! Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что Эрдоган – это главный внешний патрон новой сирийской власти. Поэтому украинский президент "фактически пришел в Дамаск с турецким благословением, что радикально повышает статус и доверие к этому визиту со стороны аш-Шараа". Такие действия Украины разрывают геополитический шаблон, потому что это впервые президент Украины в войне лично едет в арабскую столицу, которая еще полтора года назад была союзником Москвы.

Турция важный геополитический игрок. Это одна из главных держав в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке. У нее мощная вооруженная промышленность и вторая по величине армия в НАТО. А еще "живой интерес к делам своих соседей".

Сейчас на Ближнем Востоке нестабильно из-за войны в Иране, региональные государства ищут новых альянсов, логистических, военных и энергетических соглашений. И Украина мастерски разыгрывает эту карту. Анкара тоже имеет свою выгоду. Она не хочет, чтобы Россия контролировала большую часть Черного моря, говорит Сонер Чагаптай, директор турецкой исследовательской программы в Вашингтонском институте политики Ближнего Востока.

Обратите внимание! Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий объяснил в эфире 24 Канала, что Украина должна усилить свое влияние на Ближнем Востоке – в том числе через средства военного сдерживания.

О чем договорились Украина, Турция и Сирия?