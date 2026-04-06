Об этом рассказал 24 Каналу доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что Сирия сегодня пытается получать максимальные геополитические преференции. В то же время Украине выгодно сотрудничество с этой страной.
О чем Зеленский мог договариваться в Сирии?
Городницкий заметил, что многие критикуют Ахмеда аль-Шараа из-за того, что он еще достаточно недавно считался террористом и американцы за его "голову" давали 10 миллионов долларов. Однако конъюнктура изменилась, и сейчас он уже является дипломатом, который сменил военный мундир на костюм и здоровается с лидерами стран.
Задача Украины – усилить свое влияние на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, потому что она, к сожалению, длительное время находилась под влиянием России. В стране даже до сих пор остаются две военные базы. Поэтому Киеву нужно усилить свое влияние через средства военного сдерживания,
– объяснил политический эксперт.
Украина может продавать свое вооружение, свой контроль над ним. На сегодня ни одна страна не может предложить альтернативу против борьбы с "Шахедами" – только наше государство, которое является фактически монополистом в этом направлении. Даже у россиян, по его мнению, нет такого опыта.
К слову. Политолог Петр Олещук объяснил важность визита президента Украины в Сирию. По его мнению, Киев не только восстановил отношения с Дамаском во главе с Ахмедом аш-Шараа, но и выводит их на новый уровень. Он предположил, что возможны "определенные соглашения" по военно-техническим вопросам и продовольственной безопасности. Украина имеет собственные интересы на Ближнем Востоке.
Поэтому Владимир Зеленский, используя эти возможности, делает турне по странам Ближнего Востока и не только, которые заинтересованы в украинском вооружении. Эти страны между собой коммуницируют, в частности Турция, которая, по его словам, вероятно, пролоббировала визит Зеленского в Сирию.
Это очень интересная возможность получить больше преференций нормальное общение и новых партнеров по разным направлениям, в частности, энергетических. Сейчас обсуждается прокладка нового нефтегазового трубопровода, к которому присоединятся Катар, Турция которая станет хабом. А Украина также им будет пользоваться,
– отметил Андрей Городницкий.
В то же время, как отметил доктор философии, еще рано говорить о результатах турне Зеленского по Ближнему Востоку, потому что это должно быть долгосрочное сотрудничество.
Турне Зеленского по странам Ближнего Востока продолжается: что происходит?
Президент Украины 5 апреля посетил Сирию, где встретился с лидером страны Ахмедом аль-Шараа. Киев и Дамаск договорились работать вместе по усилению безопасности и увеличению возможностей развития стран.
Также, по словам Зеленского, стороны "обсудили и обстоятельства войны России против Украины". Он отметил, что со стороны президента Сирии есть заинтересованность в обмене военным и безопасностным опытом.
Кроме того, в Дамаске состоялась трехсторонняя встреча президентов Украины и Сирии и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Накануне, 4 апреля, Зеленский посетил Турцию, где встретился с Реджепом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Во время трехсторонних переговоров стороны обсудили вопросы безопасности, обороны и ситуации в регионе в контексте событий в Иране. Также на встрече речь шла об энергетическом и инфраструктурном сотрудничестве между странами.