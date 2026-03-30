Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Там отмечают, что Киев пытается привлечь арабские страны к восстановлению Украины, сдерживанию агрессора и сотрудничеству по преодолению энергетических трудностей.
Как Украина ищет партнеров на Ближнем Востоке?
Киев хочет убедить богатые страны Персидского залива в том, что они имеют общие угрозы. Речь, частности, о сотрудничестве Тегерана с Москвой. Украина же может стать для них надежным союзником, учитывая военный опыт в противостоянии России.
Заметим! Государства Персидского залива после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году преимущественно сохраняли нейтральную позицию.
Несмотря на то что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия участвовали в дипломатических инициативах и способствовали обменам пленными, большинство арабских государств до сих пор избегает санкций или политической изоляции России.
Сейчас из-за сокращения военной поддержки со стороны США и смещения глобального внимания на конфликт с Ираном Украина вынуждена активнее искать новых партнеров.
Российские беспилотники, которые атакуют украинские города, являются усовершенствованными версиями иранских "Шахедов". Подобные аппараты Иран недавно применял против государств Персидского залива в ответ на удары США и Израиля.
Именно эта общая угроза, вместе с наработками Украины в сфере ПВО, открывает для Киева возможность помочь арабским странам, которые сталкиваются с дефицитом дорогих средств перехвата и ищут более эффективные решения.
Как Украина может помочь на Ближнем Востоке и что хочет получить взамен?
Иранские атаки выявили слабые места систем противовоздушной обороны региона. Так, страны не имели доступных инструментов борьбы с дронами без использования дорогих ракет или авиации.
Украина же столкнулась с этой проблемой еще раньше и создала многоуровневую систему защиты, сочетающую мобильные группы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и дроны-перехватчики.
Кстати, так называемая малая ПВО в течение февраля 2026 года сбила более 10 тысяч вражеских беспилотников самолетного типа. Среди сбитых БПЛА такие модели, как "Гербера", "Герань", "Шахед", Zala, Supercam и другие.
Уже через неделю после атак Ирана 11 государств обратились в Киев с просьбой поделиться этим опытом. Президент Владимир Зеленский сообщил, что партнеры заинтересованы в украинских технологиях, обучении и системах РЭБ.
Зато Киев стремится углубить сотрудничество со странами Залива в четырех ключевых направлениях:
- получить политическую поддержку;
- способствовать введению санкций против России и Ирана;
- усилить партнерство в сфере безопасности;
- привлечь инвестиции в восстановление.
Какие итоги визита Зеленского на Ближний Восток?
Президент провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II о потенциальном сотрудничестве в сфере безопасности. Украина заявила о готовности делиться опытом защиты от ракетно-дронных атак и рассчитывает на поддержку со стороны Иордании.
Катар также заинтересован в длительном сотрудничестве с Украиной. Стороны уже подписали межправительственное соглашение сроком на 10 лет в сфере обороны, которое охватывает развитие военно-промышленного комплекса, ПВО, кибербезопасности и совместные проекты. Документ открывает возможности для инвестиций, долгосрочных контрактов и укрепления позиций Украины на Ближнем Востоке.
Кроме того, Зеленский ведет переговоры со странами региона по поставкам дизельного топлива.