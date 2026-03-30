Про таке йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Там наголошують, що Київ намагається залучити арабські країни до відновлення України, стримування агресора й співпраці з подолання енергетичних труднощів.

Як Україна шукає партнерів на Близькому Сході?

Київ хоче переконати заможні країни Перської затоки в тому, що вони мають спільні загрози. Йдеться, зокрема, про співпрацю Тегерану з Москвою. Україна ж може стати для них надійним союзником, зважаючи на воєнний досвід у протистоянні Росії.

Зауважимо! Держави Песької затоки після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році переважно зберігали нейтральну позицію.

Попри те, що Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія брали участь у дипломатичних ініціативах і сприяли обмінам полоненими, більшість арабських держав досі уникає санкцій чи політичної ізоляції Росії.

Нині через скорочення військової підтримки з боку США та зміщення глобальної уваги на конфлікт із Іраном Україна змушена активніше шукати нових партнерів.

Російські безпілотники, які атакують українські міста, є вдосконаленими версіями іранських "Шахедів". Подібні апарати Іран нещодавно застосовував проти держав Перської затоки у відповідь на удари США та Ізраїлю.

Саме ця спільна загроза, разом із напрацюваннями України у сфері ППО, відкриває для Києва можливість допомогти арабським країнам, які стикаються з дефіцитом дорогих засобів перехоплення і шукають більш ефективні рішення.

Як Україна може допомогти на Близькому Сході й що хоче отримати натомість?

Іранські атаки виявили слабкі місця систем протиповітряної оборони регіону. Так, країни не мали доступних інструментів боротьби з дронами без використання дорогих ракет чи авіації.

Україна ж зіткнулася з цією проблемою ще раніше й створила багаторівневу систему захисту, що поєднує мобільні групи ППО, засоби радіоелектронної боротьби та дрони-перехоплювачі.

До речі, так звана "мала" ППО упродовж лютого 2026 року збила понад 10 тисяч ворожих безпілотників літакового типу. Серед збитих БпЛА такі моделі, як "Гербера", "Герань", "Шахед", Zala, Supercam та інші.

Вже за тиждень після атак Ірану 11 держав звернулися до Києва з проханням поділитися цим досвідом. Президент Володимир Зеленський повідомив, що партнери зацікавлені в українських технологіях, навчанні та системах РЕБ.

Натомість Київ прагне поглибити співпрацю з країнами Затоки у чотирьох ключових напрямах:

отримати політичну підтримку;

сприяти запровадженню санкцій проти Росії та Ірану;

посилити безпекове партнерство;

залучити інвестиції у відбудову.

