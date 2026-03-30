Журналісти поцікавилися у політика, чи пов'язано це з позицією ізраїльської сторони, чи була якась інша причина такого рішення, передає 24 Канал.

Чому Зеленський не відвідав Ізраїль?

Володимир Зеленський розповів, як готувалася його поїздка на Близький Схід. За словами президента, спершу відбувалася його розмова з лідерами країн регіону про певні угоди, потім туди виїждала експертна група. Коли фахівці узгодили усі деталі домовленостей, політик вирушив у турне.

Як ми діяли? Я говорив з лідером, ми домовлялись на нашому рівні про деякі деталі. Після цього виїжджала наша експертна група. І після того, як експертиза була підготовлена, я вирушив у турне. І зустрічався вже з лідерами, і вже були підготовлені домовленості, база для нашого спілкування з лідерами,

– пояснив Зеленський.

"З Ізраїлем у мене не було контакту ані по телефону, ані на експертному рівні", – уточнив президент.

Нагадаємо, що раніше прем'єр Ізраїлю Нетаньягу надіслав запит на переговори із Зеленським щодо іранських дронів, а саме протидії їм. Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що готовий до переговорів з очільником ізраїльського уряду щодо українських дронів-перехоплювачів.

Що відомо про турне Зеленського Близьким Сходом?