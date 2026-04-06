Про це розповів 24 Каналу доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зазначивши, що Сирія сьогодні намагається отримувати максимальні геополітичні преференції. Водночас Україні вигідна співпраця з цією країною.

Про що Зеленській міг домовлятися у Сирії?

Городницький зауважив, що багато хто критикує Ахмеда аль-Шараа через те, що він ще досить недавно вважався терористом і американці за його "голову" давали 10 мільйонів доларів. Однак кон'юнктура змінилась, і зараз він вже є дипломатом, який змінив військовий мундир на костюм і вітається з лідерами країн.

Завдання України – посилити свій вплив на Близькому Сході, зокрема у Сирії, тому що вона, на жаль, тривалий час перебувала під впливом Росії. У країні навіть досі залишаються дві військові бази. Тому Києву потрібно посилити свій вплив через засоби військового стримування,

– пояснив політичний експерт.

Україна може продавати своє озброєння, свій контроль над ним. На сьогодні жодна країна не може запропонувати альтернативу протидії "Шахедам" – тільки наша держава, яка є фактично монополістом у цьому напрямку. Навіть у росіян, на його думку, немає такого досвіду.

До слова. Політолог Петро Олещук пояснив важливість візиту президента України до Сирії. На його думку, Київ не тільки відновив відносини з Дамаском на чолі з Ахмедом аш-Шараа, але й виводить їх на новий рівень. Він припустив, що можливі "певні угоди" щодо військово-технічних питань та продовольчої безпеки. Україна має власні інтереси на Близькому Сході.

Тому Володимир Зеленський, використовуючи ці можливості, робить турне по країнах Близькому Сходу і не тільки, які зацікавлені в українському озброєнні. Ці країни між собою комунікують, зокрема Туреччина, яка, за його словами, ймовірно, пролобіювала візит Зеленського до Сирії.

Це дуже цікава можливість отримати більше преференцій нормальне спілкування і нових партнерів по різних напрямках, зокрема, енергетичних. Нині обговорюється прокладання нового нафтогазового трубопроводу, до якого долучаться Катар, Туреччина, яка стане хабом. А Україна також ним користуватиметься,

– зауважив Андрій Городницький.

Водночас, як зауважив доктор філософії, ще зарано говорити про результати турне Зеленського по Близькому Сходу, тому що це має бути довгострокова співпраця.

