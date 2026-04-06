Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що ще донедавна Сирія була одним з найбільш важливих союзників Росії у світі. Режим Башара Асада послідовно підтримував Путіна. У 2010-х російський диктатор допоміг йому зберегти режим, направивши війська. Однак через повномасштабну війну проти України Путін не зміг підтримати Асада, коли крісло під ним захиталося.

Чому Зеленський відвідав Сирію?

За словами Олещука, свого часу Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією після того, як Асад визнав окуповані українські землі російськими. Зараз Київ не лише відновив відносини з Сирією, яку очолює Ахмед аш-Шараа, але й виводить їх на новий рівень.

Очевидно, що будуть певні угоди, обсяги яких визначити важко. Мабуть, буде щось з військово-технічних питань та продовольчої безпеки. Президент України минулого тижня бував в багатьох країнах Близького Сходу. Україна має свої інтереси в цьому регіоні,

– сказав Олещук.

До прикладу, буквально нещодавно була інформація, що Україна розгорнула базу на заході Лівії. ЗМІ повідомляли, що там перебувають приблизно 200 українських військових. Ймовірно, вони "працюють" проти російського тіньового флоту.

Зверніть увагу! Сирійський диктатор Башар Асад втік до Москви. ЗМІ повідомляють, що він живе там у розкішних умовах під охороною російських спецслужб.

Візит Зеленського до Сирії: останні новини