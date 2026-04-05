Україна заявила про намір розвивати нові відносини із Сирією після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Що обговорювали на перемовинах?
У межах візиту 5 квітня відбулися як окремі зустрічі між Україною та Сирією, так і переговори у тристоронньому форматі Україна – Сирія – Туреччина.
Під час перемовин сторони порушили ключові питання безпеки, оборони та регіональної ситуації, зокрема у контексті подій навколо Ірану. Окрему увагу приділили енергетичній та інфраструктурній співпраці.
Також учасники обговорили можливості розширення взаємодії у сфері продовольчої безпеки, що є критично важливим напрямом для регіону.
Зеленський наголосив, що нинішні переговори є частиною побудови нових відносин із Сирією після політичних змін у країні.
Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки. Україна була серед перших держав, які підтримали Сирію після падіння режиму Башар Асад, і готова надалі сприяти стабілізації ситуації в країні,
– зазначив президент
Окремим блоком переговорів стали питання подолання наслідків війни та відновлення інфраструктури.
Сторони детально обговорили досвід України у протидії агресії та можливості співпраці у відбудові. Також ішлося про переговорний процес щодо війни Росії проти України.
Україна та Сирія домовилися продовжити співпрацю за кількома напрямами, зокрема у сфері економіки та безпеки.
"Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими та щоб наші економіки теж могли стати сильнішими", – сказав Зеленський.
У Києві також подякували сирійцям за теплий прийом та підтримку під час візиту.
Переговори України, Сирії та Туреччини / Фото Володимир Зеленський
Наразі через війну на Близькому Сході політико-військова частина мирних переговорів щодо російсько-українського протистояння стоїть на паузі. Водночас у деяких аспектах робота сторін триває.
Михайло Подоляк також зазначив, що через підтримку Ірану ставлення до Росії в країнах Близького Сходу кардинально змінюється – від раніше нейтрально-позитивного воно переходить до відверто негативного. Водночас, за його словами, позиції України на міжнародній арені зміцнилися, а її суб'єктність дуже зросла.