Україна заявила про намір розвивати нові відносини із Сирією після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що обговорювали на перемовинах?

У межах візиту 5 квітня відбулися як окремі зустрічі між Україною та Сирією, так і переговори у тристоронньому форматі Україна – Сирія – Туреччина.

Під час перемовин сторони порушили ключові питання безпеки, оборони та регіональної ситуації, зокрема у контексті подій навколо Ірану. Окрему увагу приділили енергетичній та інфраструктурній співпраці.

Також учасники обговорили можливості розширення взаємодії у сфері продовольчої безпеки, що є критично важливим напрямом для регіону.

Зеленський наголосив, що нинішні переговори є частиною побудови нових відносин із Сирією після політичних змін у країні.

Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки. Україна була серед перших держав, які підтримали Сирію після падіння режиму Башар Асад, і готова надалі сприяти стабілізації ситуації в країні,

– зазначив президент

Окремим блоком переговорів стали питання подолання наслідків війни та відновлення інфраструктури.

Сторони детально обговорили досвід України у протидії агресії та можливості співпраці у відбудові. Також ішлося про переговорний процес щодо війни Росії проти України.

Україна та Сирія домовилися продовжити співпрацю за кількома напрямами, зокрема у сфері економіки та безпеки.

"Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими та щоб наші економіки теж могли стати сильнішими", – сказав Зеленський.

У Києві також подякували сирійцям за теплий прийом та підтримку під час візиту.

Переговори України, Сирії та Туреччини / Фото Володимир Зеленський

