Про це повідомляє Politico. Журналісти зауважили: тепліші зв'язки між Україною та Туреччиною також врівноважують союз між Іраном та Росією.
Навіщо Україні дружба з Туреччиною?
Союз України зі США непевний, мирні переговори в глухому куті. А тому Україна прагне зміцнити свої оборонні та дипломатичні зв'язки з Туреччиною та Сирією.
Українські чиновники кажуть, що Києву потрібні союзники не лише для продовження мирних переговорів з Росією, але й друзі, які підтримуватимуть територіальну цілісність та незалежність України. Це зміцнило б Київ у той час, коли його союз зі США за часів Дональда Трампа похитнувся,
– ідеться в статті.
Туреччина традиційно веде подвійну гру. Хоча Анкара продає зброю Україні, вона не надає військової допомоги, а країну радо відвідують російські туристи. Водночас президент країни Реджеп Таїп Ердоган не раз пропонував надати Україні та Росії переговорний майданчик.
Частина регіональної політики Зеленського – потепління відносин з Туреччиною. А також використання Сирії як можливості.
Цікаво! Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос наголосив, що Ердоган – це головний зовнішній патрон нової сирійської влади. Тож український президент "фактично прийшов до Дамаска з турецьким благословенням, що радикально підвищує статус і довіру до цього візиту з боку аш-Шараа". Такі дії України розривають геополітичний шаблон, бо це вперше президент України у війні особисто їде до арабської столиці, яка ще півтора року тому була союзником Москви.
Туреччина важливий геополітичний гравець. Це одна з головних держав у Чорноморському регіоні та на Близькому Сході. У неї потужна збройна промисловість і друга за величиною армія в НАТО. А ще "жвавий інтерес до справ своїх сусідів".
Зараз на Близькому Сході нестабільно через війну в Ірані, регіональні держави шукають нових альянсів, логістичних, військових та енергетичних угод. І Україна майстерно розігрує цю карту. Анкара теж має свою вигоду. Вона не хоче, щоб Росія контролювала більшу частину Чорного моря, каже Сонер Чагаптай, директор турецької дослідницької програми у Вашингтонському інституті політики Близького Сходу.
Зверніть увагу! Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький пояснив в ефірі 24 Каналу, що Україна має посилити свій вплив на Близькому Сході – у тому числі через засоби військового стримування.
Про що домовилися Україна, Туреччина та Сирія?
"Все встигли обговорити: від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами. Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей", – написав Володимир Зеленський 5 квітня за підсумками зустрічі у Дамаску з Ердоганом і президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.
У Києві знову відкриють посольство Сирії. Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин сторони підписали у вересні 2025 у Нью-Йорку.
Україна пропонує Дамаску постачання пшениці в обмін на сирійські фосфати за зниженими цінами. Це буде нова модель економічної співпраці.
У статті Politico цитують слова речника МЗС Георгія Тихого, який сказав: альянс Україна – Туреччина – Сирія може гарантувати стабільність між Чорним та Середземним морями, а це безпечний зв'язок між Європою, Чорноморським регіоном та Близьким Сходом.