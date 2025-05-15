Украина все еще рассматривает отправку делегации для переговоров в Стамбуле, – Reuters

В Reuters со ссылкой на украинские дипломатические источники сообщили о ходе событий в Турции. Там указывают, что Зеленский сейчас взвешивает свои следующие шаги относительно мирных переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Состоятся ли переговоры в Стамбуле 15 мая

В СМИ указывают, что Киев еще решает, направлять ли свою делегацию в Стамбул. Есть информация, что президентский самолет должен отправиться в Стамбул, и пока не известно, есть ли Зеленский на борту.

Украина рассматривает возможность отправить группу на переговоры с Россией в Стамбуле, чтобы узнать, что скажет московская делегация, сообщил украинский дипломатический источник. Украина также хочет определить, имеет ли российская команда полномочия принимать какие-либо решения.

Журналистам рассказали, что украинская сторона может вступить в контакт с россиянами, если те будут готовы к "серьезному разговору".

"Но если российская делегация не продемонстрирует никакого серьезного подхода к переговорам, мы будем иметь право сделать вывод, что это российская игра, а не содержательная работа ради мира", – добавил собеседник.

Интересно! Зеленский мог отказаться от переговоров с Россией, но его убедили не делать этого, – WP

Ранее сообщалось, что на встрече Зеленского с Эрдоганом лидеры должны были обсудить, какой уровень российской делегации, какой мандат они имеют и способны ли принимать хоть какие-то решения.

Сейчас мировые СМИ собрались возле дворца Долмабахче, который россияне указали как место проведения встречи и ждут деталей.