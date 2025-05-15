Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чи відбудуться переговори в Стамбулі 15 травня

У ЗМІ вказують, що Київ ще вирішує, чи направляти свою делегацію в Стамбул. Є інформація, що президентський літак має вирушити до Стамбула, та поки не відомо, чи є Зеленський на борту.

Україна розглядає можливість відправити групу на переговори з Росією в Стамбулі, щоб дізнатися, що скаже московська делегація, повідомило українське дипломатичне джерело. Україна також хоче визначити, чи має російська команда повноваження приймати будь-які рішення.

Журналістам розповіли, що українська сторона може вступити в контакт з росіянами, якщо ті будуть готові до "серйозної розмови".

"Але якщо російська делегація не продемонструє жодного серйозного підходу до переговорів, ми матимемо право зробити висновок, що це російська гра, а не змістовна робота заради миру", – додав співрозмовник.

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Раніше повідомлялося, що на зустрічі Зеленського з Ердоганом лідери мали обговорити, який рівень російської делегації, який мандат вони мають і чи спроможні ухвалювати хоч якісь рішення.

Зараз світові ЗМІ зібралися біля палацу Долмабахче, який росіяни вказали як місце проведення зустрічі та чекають на деталі.