Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Україна могла б не відправити своїх представників у Туреччину

14 травня журналісти The Washington Post написали, що пропозиція Путіна щодо прямих перемовин поставила під сумнів посилення тиску на Росію. У США вже зростав скептицизм щодо Кремля, аж тут Путін запропонував зустрітися.

"Обіцянка прямих переговорів між Україною та Росією в Стамбулі зірвала європейські зусилля, спрямовані на те, щоб залучити Сполучені Штати до запровадження нових санкцій проти Росії, якщо не буде негайного 30-денного припинення вогню", – мовиться у статті.

Росія всіляко напускала туману щодо того, хто поїде у складі делегації, що будуть обговорювати тощо. Це робилося зумисне. У Європі сказали, що Кремль затягує час.

Це мали бути перші прямі переговори між Україною та Росією з 2022 року. Та оскільки Росія хитрувала, Зеленський не бачив сенсу їхати в Туреччину, пишуть медійники.

Американські та європейські чиновники відвели Володимира Зеленського від межі у вівторок ввечері після того, як український президент розчарувався в розвитку запланованих на цей тиждень переговорів і припустив, що навіть не уповноважить своїх помічників зустрітися з російськими чиновниками в Туреччині, повідомили два дипломати, знайомі з цим питанням. Американські та європейські чиновники наголошували на тому, що вкрай важливо відправити принаймні делегацію старших помічників, включно з керівником його адміністрації Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, але зіткнулися з постійним опором з боку українського лідера,

– сказано в статті.

Увечері середи, 14 травня, Зеленський заявив: перемовин не боїться та прибуде в Туреччину. Але як закінчиться війна – залежить від світу.

ЗМІ оприлюднили склад української делегації на переговорах у Туреччині. А от Путін не поїде – судячи з документа, опублікованого Кремлем.